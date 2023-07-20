ВСУ начали бить оккупантов кассетными боеприпасами от США - WP

Кассетные боеприпасы помогут активнее проводить контрнаступательную операцию ВСУ.

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Украина начала использовать кассетные боеприпасы / коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, Википедия

Вооруженные Силы Украины начать применять против оккупантов предоставлены американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

"По словам украинских чиновников, осведомленных о ситуации, Украина начала обстрел кассетными боеприпасами, предоставленными США, против российских сил на юго-востоке Украины, пытаясь разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины", - сообщает The Washington Post.

Кассетные боеприпасы

Главред разобрался, что такое кассетные боеприпасы и почему они запрещены. Во время обстрела такими боеприпасами, в воздухе взрывается элемент, из которого территория "покрывается" кассетными бомбами. Они распределяются по большой площади и поражают противника.

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Кассетные бомбы помогут ВСУ пробить оборону РФ. Украина уже получила кассетные боеприпасы, сообщил руководитель оперативного управления Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму. Передача кассетных боеприпасов с уровнем отказа более 1%, могут быть применены против военных целей в районах, где нет гражданских лиц, отметил аналитик.

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