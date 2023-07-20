'Вагнер' и пограничники Беларуси устроили разборки вблизи границы с Украиной - ЦНС

"Вагнеровцы" проводили разведку местности, но не поделили территорию с пограничниками Беларуси.

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"Вагнер" и пограничники Беларуси устроили стычку / коллаж: Главред, фото: Telegram Пригожина, иностранные СМИ

В Центр национального сопротивления сообщили, что в Беларуси "вагнеровцы" и белорусские пограничниками устроили разборки.

"По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп"Вагнер". Террористы уже 19 июля провели рекогностирование вблизи населенного пункта Дятлик, недалеко от границы с Украиной. В ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками Беларуси", - сообщили в ЦНС.

Известно, что пограничники "отошли и не препятствовали работе вагнеровцев".

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"Вагнер" в Беларуси: что известно

Напомним, что Вооруженные Силы Украины усиливают государственную границу Украины из-за переброски наемников ЧВК Вагнер в Беларусь. Известно, что боевики уже развернулись в Беларуси.

Огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. пограничники и военные продолжают отслеживать перемещения "вагнеровцев" по Беларуси. По его словам, прибывшие в Беларусь боевики ЧВК "Вагнера" не представляют угрозы для Украины.

Лукашенко заявил, что "вагнеровцев" в Беларуси нет. В случае размещения "вагнеровцев" на территории Беларуси они могут быть "задействованы для обороны страны", считает белорусский диктатор.

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