Боевики уже развернулись в Беларуси: в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок"

В ВСУ мощно укрепили границу с Беларусью и приготовили "подарки", если Вагнер попытаются прорвать границу.

https://glavred.info/ukraine/boeviki-uzhe-razvernulis-v-belarusi-v-vsu-prigrozili-chvk-vagner-i-podgotovili-podarok-10486927.html Ссылка скопирована

ВСУ укрепляют границу с Беларусью / Коллаж Главред, фото t.me/KOS_ZSU

Вооруженные силы Украины усиливают государственную границу Украины из-за переброски наемников ЧВК Вагнер в Беларусь.

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил", - заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал Сергей Наев.

Сообщается, что только в Черниговской области на одном из направлений было вырыто более 40 километров противотанкового рва. Также образовано более 30 тысяч всевозможных минных ловушек для вражеских сил.

видео дня

"Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю - их будет ждать смерть. Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут неожиданностями для врага", - добавил Наев.

ЧВК Вагнер в Беларуси - что известно

15 июля стало известно, что боевики ЧВК Вагнер прибыли огромными колоннами в Беларусь.

Пограничники сообщили, что ситуация на границе с Беларусь находится под контролем.

Лукашенко заявил, что "вагнеровцев" в Беларуси нет. В случае размещения "вагнеровцев" на территории Беларуси они могут быть "задействованы для обороны страны", считает белорусский диктатор.

Читайте также: