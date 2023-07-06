'Лагеря мы не возводим': Лукашенко заявил, что 'вагнеровцев' в Беларуси нет

В случае размещения "вагнеровцев" на территории Беларуси они могут быть "задействованы для обороны страны", считает белорусский диктатор.

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"Вагнер" на территории Беларуси может быть задействован для обороны страны / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории РБ нет руководителя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников.

"Почему вы спрашиваете у меня, где находится сегодня частная военная компания "Вагнер" и руководитель этой компании? Это российская компания. Поэтому вопрос не ко мне. Насколько я информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых. Идет обычная ротация для войны", - заявил Лукашенко, которого цитирует издание БЕЛТА.

По словам белорусского диктатора, пока вопрос передислокации и размещения компании "Вагнер" в Беларуси не решен. Он добавил, что это зависит не от него, а от решения российской стороны и самих "вагнеровцев".

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"Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что в случае размещения "Вагнер" на территории Беларуси она может быть "задействована для обороны страны".

"Будут они в Беларуси или не будут, в каком количестве - в ближайшее время мы разберемся. Меня совершенно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно на любом направлении",-добавил он.

"Ссылка" Пригожина в Беларусь: что известно

Напомним, что в России Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако Пригожин быстро остановил наступление на Москву и развернул колонны "вагнеровцев". Пресс-служба президента Беларуси внезапно заявил, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Появилась информация, что самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси. Изначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска. Через несколько минут судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.

Лукашенко рассказал о лагерях для"вагнеровцев". Белорусский диктатор подчеркнул, что кое-кто из наемников намерен подписать контракт с Минобороны страны-агрессора России.

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