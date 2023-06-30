Залужный рассказал о своих страхах и упомянул "Вагнер"

Генерал заявил, что после попытки мятежа Пригожина на фронте ничего не изменилось.

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Залужный опасается вагнеровцев / Коллаж: Главред, скриншоты

Генерал Валерий Залужный заявил, что не уверен в том, что украинское контрнаступление получило удачный импульс в прошлые выходные, когда Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников при наступлении на Москву.

По словам Залужного, силы Вагнера уже ушли с линии фронта после захвата восточного города Бахмута месяц назад, поэтому на поле боя не произошло никаких заметных изменений, когда произошло восстание.

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"Мы не чувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде", — сказал он в интервью WP.

В статье отмечается, что президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что наемники Вагнера, которые не захотят оставаться в России или подписывать оборонные контракты с Минобороны России, будут иметь возможность присоединиться к Пригожину в Беларуси. Но в то время как часть наемников может покинуть поле боя, где украинское командование часто хвалило их эффективную, хотя и жестокую, тактику, Залужному теперь, возможно, придется учитывать новую, дополнительную угрозу для своей северной границы, поскольку туда перебазируется часть боевиков.

"У меня много страхов, и Вагнер среди них", — сказал Залужный. "И не только они. Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова. … Наша задача — подготовиться к худшему и наиболее вероятному сценарию. И мы постараемся минимизировать возможные последствия того, что может быть", - заявил генерал.

Что еще заявил Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный также прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления ВСУ. В интервью американскому изданию The Washington Post он подчеркнул, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", — отметил украинский военачальник.

Главком ВСУ уверен в том, что украинское контрнаступление продвигалось бы быстрее, а для этого украинцам нужно больше каждого вида оружия и истребители F-16 и напомнил, что западные страны без превосходства в воздухе такие операции даже не начали бы.

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