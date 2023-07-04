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Путин рискует нарваться на новый бунт после мятежа ЧВК Вагнера – NYT

Алексей Тесля
4 июля 2023, 18:50 обновлено 4 июля, 18:58
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Президент РФ пытается защитить свою систему от переворотов и подкупает силовиков.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Владимир Путин не стал наказывать Евгения Пригожина / Коллаж: Главред, фото: Скриншот

После бунта ЧВК Вагнера российский диктатор Владимир Путин рискует столкнуться с новым мятежом силовиков несмотря на попытки откровенного подкупа силовиков.

Путин пытается защитить свою систему от переворотов и вознаграждает лояльность правящей элиты, а также осыпает своих самых важных сторонников — людей с оружием — деньгами, говорится в материале The New York Times.

В статье отмечается, что хозяин Кремля избегает крупномасштабных чисток, которые другие авторитарные лидеры проводили в ответ на попытки государственного переворота или восстания, возможно, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации своего режима.

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Подчеркивается, что Путин перешел к тактике подкупа – он повышает зарплаты солдатам и сотрудникам правоохранительных органов. Диктатор также пообещал еще больше оружия одному из своих самых лояльных начальников службы безопасности. Отмечается, что глава Росгвардии Виктор Золотов, бывший телохранитель Путина, на прошлой неделе хвастался, что президент пообещал вооружить свои войска танками и артиллерией.

Также диктатор выразил доверие министру обороны Сергею Шойгу, отставки которого Пригожин давно добивался.

Авторы статьи утверждают, что предоставление военным и службам безопасности РФ еще больше денег и полномочий несет в себе определенные риски. Эксперты в комментарии изданию говорили, что другие группировки могут "поддаться соблазну" и поднять другой мятеж, последовав примеру Пригожина.

Ситуация вокруг бунта ЧВК Вагнера:

Ранее сообщалось о том, что Кремль после военного мятежа ЧВК Вагнер намерен взять под контроль "глобальную империю" Евгения Пригожина. Москва уже заявила своим партнерам в Африке, что вагнеровцы больше не будут действовать самостоятельно. Они продолжат свою "работу" за рубежом, но уже с новым руководством.

Американское издание The Wall Street Journal, пишет, что после ситуации с военным мятежом Пригожина Кремль решил взять под свой полный контроль ЧВК Вагнера.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Горе побежденным... Особенно трусам. Империю ЧВК "Вагнера" раздирают на куски падальщики, неся в клювах самые вкусные куски. ЧВК быстро лишается миллиардного государственного финансирования – на эти деньги претендуют другие властные группировки", — отметил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

Больше новостей:

Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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