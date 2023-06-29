Путин потерял свои 'красные линии' после мятежа Пригожина - Politico

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.
Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом передает издание Politico.
"Американские чиновники подозревают, что одним из мотивов Путина для заключения соглашения с Пригожиным было избежание широкомасштабного насилия на территории России. Теперь на Западе легче будет приниматься решение о передаче Украине истребителей F-16. они думают: красная линия Путина может быть мягче, чем считалось ранее, и он может решить не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта - так считают два человека, знакомых с ходом дискуссии. Но они подчеркнули, что никакого решения еще не принято", - пишет издание.
Известно, что Запад может быть более поощрен к предоставлению вооружения Украине, потому что закол Пригожина доказал, что "красных линий" не существует. Кроме того, это может способствовать тому, что наше государство скорее пригласят в НАТО.
Вооруженный бунт ЧВК Вагнера
В России начинается гражданская война, Пригожин устраивает госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".
Здание Минобороны РФ в Ростове окружили солдаты и танки. В Сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание Минобороны РФ.
Путин в истерике обратился к россиянам и та заявил об ударе в спину. Директор агрессора России Владимир Путин отдал приказ на подавление мятежа Евгения Пригожина, и неуверенно заявил, что "постарается урегулировать ситуацию".
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