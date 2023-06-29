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Герасимов куда-то пропал вслед за Суровикиным - Reuters

Тарас Сидоржевский
29 июня 2023, 16:13 обновлено 29 июня, 16:13
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Герасимов привлек внимание своим отсутствием, когда Путин во вторник поблагодарил армию за предотвращение гражданской войны - его на месте не было.
суровикин, герасимов
Суровикин и Герасимов куда-то исчезли / Коллаж: Главред, скриншоты

Высокопоставленные российские генералы Суровикин и Герасимов выпали из поля зрения общественности после неудавшегося мятежа наемников, направленного на свержение высшего военного начальства. По неподтвержденным данным, по меньшей мере один человек задержан и допрошен.

Как пишет Reuters, начальник штаба вооруженных сил генерал Валерий Герасимов не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после прерванного в субботу мятежа, когда лидер наемников Евгений Пригожин потребовал выдачи Герасимова. Он также не упоминается в пресс-релизе министерства обороны с 9 июня.

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По мнению некоторых западных военных аналитиков, 67-летний Герасимов является командующим войсками России в Украине и обладателем одного из трех российских "ядерных чемоданчиков".

Суровикина до сих пор не видно

Также отсутствует в поле зрения генерал Сергей Суровикин, которого российская пресса прозвала "Генералом Армагеддоном" за его агрессивную тактику в сирийском конфликте, который является заместителем командующего российскими войсками в Украине.

В сообщении New York Times, основанном на брифинге американской разведки, во вторник говорится, что Суровикин заранее знал о мятеже и что российские власти проверяют, не был ли он соучастником. Официальные лица США сообщили Рейтер в среду, что Суровикин поддерживал Пригожина, но западная разведка не знает с уверенностью, помогал ли он каким-либо образом восстанию.

Русскоязычная версия The Moscow Times и один военный блогер сообщили об аресте Суровикина, в то время как некоторые другие военные корреспонденты, пользующиеся большим числом поклонников в России, сообщили, что его и других высокопоставленных офицеров допрашивала служба безопасности ФСБ, чтобы проверить их лояльность, пишет издание.

Агентство Reuters не смогло определить, был ли Суровикин арестован или его проверяли вместе с другими.

Герасимов привлек внимание своим отсутствием, когда Путин во вторник поблагодарил армию за предотвращение гражданской войны, в отличие от Шойгу, который с тех пор несколько раз появлялся на публике.

Суровикина, заместителя Герасимова, в последний раз видели в субботу, когда он снялся в видеоролике с призывом к Пригожину прекратить его мятеж. Он выглядел измученным, и было неясно, говорил ли он под давлением.

Дара Массикот, эксперт по российским вооруженным силам аналитического центра RAND Corporation, сказал, что видео, на котором Суровикин держит на коленях автоматическое оружие, выглядит странным.

"Несколько дней назад я заметила, что здесь что-то очень не так. Он не носит своих знаков различия или знаков различия. 30 с лишним лет в армии, и он не носит их даже ночью? Нет", — написала она в Twitter. В среду вечером появились неподтвержденные сообщения российских СМИ и блогеров о том, что Суровикин после ареста содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Путин начал чистки

Британское издание Financial Times пишет, что высокопоставленный генерал российских оккупантов Сергей Суровикин задержан за хорошие отношения с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который ранее устроил военный мятеж с походом на Москву.

"От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", - рассказали журналисты со ссылкой на три источника.

По данным журналистов, в верхушке РФ сказали, что Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности. Военный мятеж Пригожина, который стал первой за последние десятилетия попыткой переворота, подорвал "авторитет" Путина, и теперь директор РФ пытается восстановить свою репутацию и подавить критику.

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