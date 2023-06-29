Суровикин задержан за поддержку мятежа Пригожина, Путин начал чистку – FT

Директор Кремля Путин намеревается восстановить свой "авторитет" после первой за десятилетия попытку государственного переворота в России, пишут журналисты.
Командующий Воздушно-космическими силами оккупантов агрессора России Сергей Суровикин задержан. Суровикина подозревают в поддержке военного мятежа ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина. Глава Кремля Владимир Путин начал чистку в силовых структурах и пытается восстановить подорванный в результате первой за десятилетие попытки переворота авторитет.
Об этом пишет Financial Times.
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