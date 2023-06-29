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Дочь Суровикина по "методичке" опровергает заявления о его аресте

Ангелина Подвысоцкая
29 июня 2023, 16:35 обновлено 29 июня, 16:50
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Дочь Суровикина утверждает, что ее отец якобы находится "на рабочем месте" и "с ним все хорошо".
Дочь Суровикина по 'методичке' опровергает заявления о его аресте
Дочь Суровикина утверждает, что он не арестован / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, hatisyournameinsider.com

После неудачного наступления Пригожина на Москву в Сети появились слухи о том, что замкомандующего группировкой войск РФ в Украине Сергей Суровикин был арестован. С ним уже несколько дней не было связи. Однако его дочь Вероника утверждает, что это якобы ложь. Видео разговора уже разлетелись в Сети.

Девушка говорит, словно по кремлевской методичке о том, что с Суровикиным "все хорошо".

"С ним ничего не случилось, он на рабочем месте находится. С ним все в порядке ... Я так понимаю, что все течет так, как оно обычно происходит. Все на своих рабочих местах, все хорошо", - сказала дочь Суровикина.

видео дня

Она также добавила, что ее отец и раньше "не появлялся часто в СМИ".

Смотрите видео с телефонным разговором с дочерью Суровикина:

Суровикин
Дочь Суровикина утверждает, что он не арестован / фото: скриншот

Путин начал чистки

Британское издание Financial Times пишет, что высокопоставленный генерал российских оккупантов Сергей Суровикин задержан за хорошие отношения с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который ранее устроил военный мятеж с походом на Москву.

"От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", - рассказали журналисты со ссылкой на три источника.

По данным журналистов, в верхушке РФ сказали, что Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности. Военный мятеж Пригожина, который стал первой за последние десятилетия попыткой переворота, подорвал "авторитет" Путина, и теперь директор РФ пытается восстановить свою репутацию и подавить критику.

Позже журналисты Reuters сообщили о том, что после Суровикина исчез и начальник штаба Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов. Он не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после прерванного в субботу мятежа, когда лидер наемников Евгений Пригожин потребовал выдачи Герасимова.

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