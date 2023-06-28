Суровикин знал о планах Пригожина устроить мятеж - The New York Times

"Официально" Суровикин выступил против восстания главаря "вагнеровцев", но язык тела свидетельствовал о том, что ему было неудобно осуждать бывшего союзника.

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Теперь Путин должен решить, считает ли он, что Суровикин помогал Пригожину / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Бывший командующий войсками РФ в Украине генерал Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова американских чиновников, которые знакомы с данными разведки США.

По словам аналитиков, Суровикин является влиятельным военачальником в РФ. В январе в должности командующего силами РФ в Украине его заменил Валерий Герасимов, но Суровикин сохранил влияние на управление военными операциями и остается популярным среди российских солдат.

"Официально" Суровикин выступил против восстания. В видео он призвал российские войска в Украине оставаться на своих позициях и не присоединяться к мятежу.

видео дня

Но один бывший чиновник США назвал это сообщение похожим на "видео с захватом заложников". По его мнению, язык тела Суровикина свидетельствовал о том, что ему было неудобно осуждать бывшего союзника, поддерживавшего его взгляды на российское военное руководство.

По словам американских чиновников, есть признаки того, что другие российские генералы также могли поддержать попытку Пригожина сменить руководство Минобороны силой. Нынешние и бывшие американские чиновники считают, что Пригожин не начал бы бунт, если бы не был уверен, что другие представители руководства РФ придут ему на помощь.

Если Суровикин был причастен к событиям в РФ 23-24 июня, это может свидетельствовать о более широком расколе между сторонниками Пригожина и двумя ключевыми военными советниками главы Кремля Владимира Путина - министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым.

По словам источников издания, Путин должен решить, считает ли он, что Суровикин помогал Пригожину, а также подготовить свою реакцию на это. Если Путин найдет доказательства того, что Суровикин напрямую помогал Пригожину, у него не будет другого выбора, кроме как отстранить его от командования.

Некоторые бывшие чиновники США считают, что Путин может решить оставить Суровикина, если придет к выводу, что тот знал о планах Пригожина, но не помог ему. По словам аналитиков, глава Кремля, похоже, намерен возложить ответственность за мятеж исключительно на Пригожина.

"Путин неохотно меняет людей. Но если спецслужбы предоставят Путину досье, и в некоторых из них будет фигурировать Суровикин, это может измениться", - сказал старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов

Высокопоставленные американские чиновники предполагают, что союз между Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему главарь вагнеровцев до сих пор жив, несмотря на то, что захватил важный российский военный центр и отдал приказ о вооруженном марше на Москву.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников.

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Telegram-канал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

Позже Пригожин прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в РФ. он сказал так: "Всех взбодрили".

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