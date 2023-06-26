"Всех взбодрили": Пригожин оценил результаты своего мятежа

Глава "вагнеровцев" оценивает результат своего похода на Москву как "нормальный".

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Евгений Пригожин впервые оценил результаты своего мятежа / скриншот

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в Российской Федерации, который он пытался осуществить 23-24 июня.

В Сети появилось видео того, как Пригожин на авто уезжает из ранее захваченного им Ростова. Провожать его пришли местные жители и СМИ.

На вопрос одного из журналистов о том, как он оценивает результат последних событий, главарь "вагнеровцев" оценил его как "нормальный".

видео дня

"Всех взбодрили", — сказал Пригожин.

Смотрите видео - Пригожин впервые оценил результаты своего мятежа:

Евгений Пригожин выехал из Ростова / скриншот

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Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. В частности, Пригожин рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных Вооруженных сил РФ при общем нейтралитете тех, кто не присоединится.

По данным росСМИ, по состоянию на утро понедельника, 26 июня, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК страны-агрессора РФ), главным фигурантом которого стал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ.

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