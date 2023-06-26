УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Всех взбодрили": Пригожин оценил результаты своего мятежа

Анна Ярославская
26 июня 2023, 11:10 обновлено 26 июня, 11:20
130
Глава "вагнеровцев" оценивает результат своего похода на Москву как "нормальный".
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин впервые оценил результаты своего мятежа / скриншот

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые прокомментировал результат своей попытки государственного переворота в Российской Федерации, который он пытался осуществить 23-24 июня.

В Сети появилось видео того, как Пригожин на авто уезжает из ранее захваченного им Ростова. Провожать его пришли местные жители и СМИ.

На вопрос одного из журналистов о том, как он оценивает результат последних событий, главарь "вагнеровцев" оценил его как "нормальный".

видео дня

"Всех взбодрили", — сказал Пригожин.

Смотрите видео - Пригожин впервые оценил результаты своего мятежа:

Евгений Пригожин выехал из Ростова
Евгений Пригожин выехал из Ростова / скриншот

..

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. В частности, Пригожин рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных Вооруженных сил РФ при общем нейтралитете тех, кто не присоединится.

По данным росСМИ, по состоянию на утро понедельника, 26 июня, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК страны-агрессора РФ), главным фигурантом которого стал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ.

Другие новости:

новости России Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Реклама

Главное за день

Уголовное дело на Пригожина за мятеж еще не закрыли - росСМИ

Уголовное дело на Пригожина за мятеж еще не закрыли - росСМИ

10:59 Украина
ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

09:46 Украина
Война закончится не в Украине, а в Москве сменой власти в России – Пономарев

Война закончится не в Украине, а в Москве сменой власти в России – Пономарев

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

11:27

Для чего нужно мыть пол с солью: ответ удивит всех

11:24

Надо всего 2 ингредиента: девушка показала лучший способ очистки оконных рамВидео

11:10

"Всех взбодрили": Пригожин оценил результаты своего мятежаВидео

10:59

Уголовное дело на Пригожина за мятеж еще не закрыли - росСМИ

10:31

Пригожину помогал Генштаб РФ: в Сети раскрыли детали бунта "вагнеровцев"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:31

Почему Пригожин не дошел до Москвымнение

10:26

Пономарев спрогнозировал, с какого момента начнется крушение режима ПутинаВидео

10:18

Так вот оно что: мужчина показал секретную функцию овощечисткиВидео

09:54

Эйдман пояснил, при каком условии верхушка Кремля решится устранить Путина

Реклама
09:50

"Юридические нормы идут лесом": Симоньян впервые высказалась о бунте Пригожина

09:46

ВСУ зашли на левый берег Херсонщины - партизаны "Атеш"

09:12

Резников пояснил, почему нет большой проблемы в позиции США по "Украине-НАТО"

09:12

Хмурый Шойгу впервые после бунта Пригожина показался на публикеВидео

09:11

Не то, что сейчас: почему в СССР не выбрасывали хлеб

09:00

Война закончится не в Украине, а в Москве сменой власти в России – ПономаревЭксклюзив

08:45

ВСУ продвинулись на 1-2 км, освобождены ещё 17 кв. км территорий - Минобороны

08:28

Кто сможет получить бронь от мобилизации с 1 июля: что изменится

08:19

Путин напрасно не утопил Пригожина в кровимнение

08:01

Двое детей остались без папы: в боях за Украину погиб разведчик Юрий Саманюк

07:27

В ISW рассказали, как бунт Пригожина отразился на войсках РФ в Украине

Реклама
06:42

РФ атаковала Одессу: ночью в городе прогремели взрывы

05:00

99% людей не могут разгадать эту оптическую иллюзию: нужно найти лошадь за 3 секунды

04:15

Путин должен что-то "учудить", чтобы его устранили - Эйдман

04:00

Какой сегодня праздник 26 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:30

"Пока Путин жив, война не прекратится": Эйдман рассказал, как РФ проиграет войну

02:53

"Все ружья могут начать стрелять": Сотник оценил риск применения ядерного оружия Путиным

02:06

Любовный гороскоп на неделю 26 июня – 2 июля: Стрельцу – встреча, Раку - проблемыВидео

02:00

"Восемь стентов": известный актер рассказал правду про здоровье Аллы Пугачевой

01:44

Гороскоп Таро на неделю 26 июня – 2 июля: Тельцу – потеря, Льву - вызовВидео

01:30

Угроза подрыва оккупантами ЗАЭС: эксперт раскрыл сценарий военного ответа Запада

00:56

Хитрый трюк впечатляет: гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто

25 июня, воскресенье
23:55

Военный путч Пригожина: США ожидали гораздо большего кровопролития - CNN

23:15

Дальнобойное оружие и процессы в РФ: Зеленский провел важный разговор с Байденом

23:13

Посольство Украины обвиняет Израиль в пророссийской позиции

22:59

После скандала в Харькове: Лобода планирует выступление с Валерием Меладзе

22:29

"Настоящий воин и верный друг": в тяжелых боях погиб молодой боец батальона "Свобода"

21:52

Оккупанты обстреливают Херсонщину: среди раненых беременная женщина

21:06

Хуже Могилевской: Alena рассказала, у кого самый сложный характер в шоу-бизнесе

21:05

"Вернутся в зону "СВО": в Госдуме высказались о судьбе "вагнеровцев"

20:57

На Бахмутском направлении ВСУ за сутки продвинулись до километра - Череватый

Реклама
20:34

Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

19:56

Есть ли в украинском языке слово "рисунок": Авраменко дал неожиданный ответ

19:53

Замена Шойгу: новым министром обороны РФ может стать бывший охранник Путина

19:45

Некоролевское мини: Кейт Миддлтон удивила выбором наряда для встречи с ФедереромВидео

19:29

Управляют эмоциями других: три знака с сильным эмоциональным интеллектомВидео

19:24

Россияне в Херсоне попали в ловушку: Гуменюк рассказала о больших проблемах армии Путина

19:20

Если больной маньяк что-то сделает на ЗАЭС, последствия будут даже для Симнение

18:44

"План уже утвержден": РФ завершила подготовку к теракту на ЗАЭС - Буданов

18:32

"Это будет самоубийство": в ВСУ сделали заявление о возможной атаке Пригожина из Беларуси

18:13

"Ну кто тебе дал денег, ну кто?": Лобода в Харькове попала в скандалВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять