В США знали о планах Пригожина устроить бунт, но держали их в секрете — CNN

Официальному Киеву не сообщили заранее о разведданных из-за опасений, что разговоры между американскими и украинскими чиновниками могут быть перехвачены врагом.

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Разведка США знала все планы Пригожина - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Американская разведка знала о планах главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина устроить бунт в стране-агрессоре РФ, но сообщила эту информацию очень ограниченному кругу людей. Официальный Киев не был в курсе этих разведданных, пишет CNN.

По данным издания, представители разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов Пригожина, включая маршруты передвижения и ключевые базы.

По данным источников в спецслужбах, разведданные были настолько тщательно засекречены, что ими делились только с избранными союзниками, к примеру, с высокопоставленными британскими чиновниками.

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Также засекреченные разведывательные данные сообщили только самым высокопоставленным чиновникам администрации президента США, а также членам "Банды восьми" в Конгрессе, которые имеют доступ к наиболее секретным вопросам разведки.

Секретность, окружающая эти разведданные, была причиной того, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники и даже высокопоставленные чиновники в правительстве США были застигнуты врасплох попыткой бунта Пригожина.

Некоторые официальные лица НАТО выразили разочарование тем, что разведданные не были переданы им. По данным американской разведки, это могло привести к компрометации чрезвычайно секретных источников и методов.

Украинским официальным лицам также не сообщили заранее об этих разведданных, в первую очередь из-за опасений, что разговоры между американскими и украинскими официальными лицами могут быть перехвачены противником.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено".

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

По данным Telegram-канала Генерал СВР, Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. В частности, Пригожин рассчитывал на народную поддержку, а его друзья в ГУ Генштаба обещали переход на его сторону большого числа военных Вооруженных сил РФ при общем нейтралитете тех, кто не присоединится.

26 июня Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки устроить бунт в РФ. По его словам, поход на Москву был организован, якобы чтобы не допустить закрытие ЧВК, а диктатора Путина он свергать не собирался.

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