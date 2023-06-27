В районе Бахмута 'вагнеровцев' нет, они позорно сбежали - Череватый

Силы обороны недалеко от восточной части Бахмута продолжают оказывать давление на русских и выбивать их на флангах.

https://glavred.info/ukraine/u-rayoni-bahmuta-vagnerivciv-nemaye-voni-ganebno-vtekli-cherevatiy-10481089.html Ссылка скопирована

Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте / коллаж: Главред, фото: armyinform, 93-я ОМБр Холодный Яр

Под Бахмутом, который российские оккупанты долгое время пытались захватить, сегодня инициатива находится в руках ВСУ.

"Так, по состоянию на 26 июня только за сутки на Бахмутском направлении произошло 17 боевых столкновений. Россияне активно обстреливали украинских защитников, в частности, нанесли 2 авиаудара", - сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона "Єдині новини".

Также известно, что Силы обороны ликвидировали 153 оккупантов, еще 203 ранили и взяли в плен 6 человек.

видео дня

Российские оккупанты имеют значительные потери и в технике - украинские воины смогли уничтожить 2 самоходные установки, 13 единиц артиллерийских средств, БМД, 4 БПЛА, 1 пункт управления БпЛА и противотанковый ракетный комплекс.

Также Сергей Череватый сообщил, что сегодня нет информации о присутствии в районе Бахмута наемников ЧВК "Вагнер". Они не просто отошли, а убежали.

"Нет, "вагнеровцы" оттуда вышли, а точнее - позорно убежали. Главной действующей силой там сейчас являются воздушно-десантные подразделения противника. И это четкий маркер, насколько для них важно удержать Бахмут", - добавил Череватый.

Он пояснил, что вместо "вагнеровцев" на этом направлении действуют регулярные войска страны-оккупантки, а именно воздушно-десантные и пехотные подразделения России. Также там есть оккупанты из других российских более мелких частных военных компаний, в частности, ЧВК "Факел", "Патриот", "ветераны", а также штурмовые роты "Шторм-Z".

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что на юге наступают ВСУ. Анна Маляр подчеркнула, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Больше важных новостей: