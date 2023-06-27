США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС Россией - Кирби

Также США опровергли информацию о возможном применении Россией ядерного оружия.

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США не видят угрозы подрыва ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот: видео Youtube

В США не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, даже несмотря на последние сообщения Украины о подготовке Россией к теракту.

"Я не собираюсь прибегать к конкретным разведданным. Скажу лишь, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели эти отчеты. Как вы знаете, у нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции, и мы не видели никаких признаков того, что эта угроза является неизбежной. Но мы следим за этим очень, очень внимательно", - рассказал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Также США опровергли информацию о возможном применении Россией ядерного оружия.

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"Скажу одно, что Россия является ядерной державой. И мы отслеживаем, насколько это возможно, стратегическую позицию России, ее ядерный потенциал. Это продолжается. И мы не видим никаких признаков - кроме бурной риторики - мы не видим никаких признаков того, что есть какое - то намерение применить ядерное оружие на территории Украины", - отметил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

Кирби также добавил, что США "ничего не сделали и не видели ничего, что могло бы заставить Америку изменить свои собственные стратегические силы сдерживания".

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС. Заявление главы Украины прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. Слова Зеленского он назвал ложью.

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