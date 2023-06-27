УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС Россией - Кирби

Юлия Куришко
27 июня 2023, 08:17 обновлено 27 июня, 08:25
329
Также США опровергли информацию о возможном применении Россией ядерного оружия.
США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС Россией - Кирби
США не видят угрозы подрыва ЗАЭС / коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот: видео Youtube

В США не считают "неизбежной" угрозу подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, даже несмотря на последние сообщения Украины о подготовке Россией к теракту.

"Я не собираюсь прибегать к конкретным разведданным. Скажу лишь, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели эти отчеты. Как вы знаете, у нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции, и мы не видели никаких признаков того, что эта угроза является неизбежной. Но мы следим за этим очень, очень внимательно", - рассказал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Также США опровергли информацию о возможном применении Россией ядерного оружия.

видео дня

"Скажу одно, что Россия является ядерной державой. И мы отслеживаем, насколько это возможно, стратегическую позицию России, ее ядерный потенциал. Это продолжается. И мы не видим никаких признаков - кроме бурной риторики - мы не видим никаких признаков того, что есть какое - то намерение применить ядерное оружие на территории Украины", - отметил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

Кирби также добавил, что США "ничего не сделали и не видели ничего, что могло бы заставить Америку изменить свои собственные стратегические силы сдерживания".

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС. Заявление главы Украины прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. Слова Зеленского он назвал ложью.

Больше важных новостей:

война в Украине новости США Кирби Запорожская АЭС
Реклама

Главное за день

"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направлениях

"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направлениях

07:01 Украина
Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

05:15 Политика
Путин выдал "победоносное" заявление после наступления на Москву и опозорился

Путин выдал "победоносное" заявление после наступления на Москву и опозорился

22:23 Политика
Все главные новости

Последние новости

09:00

Календарь магнитных бурь в июле: названы опасные даты

08:59

Бунт Пригожина - начало конца для Россиимнение

08:56

Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси

08:42

Эксперты назвали средство за 20 грн, которое навсегда уничтожит плесень

08:17

США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС Россией - Кирби

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:10

Беларусь может стать ловушкой для Пригожина и его наемников - ISW

07:40

В США знали о планах Пригожина устроить бунт, но держали их в секрете — CNN

07:01

"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направленияхФото

06:41

Марш Пригожина начал в России смутумнение

Реклама
05:15

Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

04:30

Урожай томатов некуда будет девать: как заставить плодоносить помидоры

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июня

02:56

Суперсложная головоломка: лишь единицы смогут найти 10 отличий на картинках

02:30

"Без слез не взглянешь": Регина Тодоренко опозорилась архивными фото

02:00

"Все может закончиться печально": РФ морально не готова к наступлению ВСУ - Пономарев

01:30

Откровенные и честные: четыре знака зодиака, которые слишком открыты

00:54

Только 3% самых умных могут найти ошибку на изображении петуха за 4 секунды

26 июня, понедельник
23:34

Почему Путин заикается при упоминании фамилии Залужного: экс-депутат Госдумы ответилВидео

23:18

"Ничего более жалкого не видел": Гиркин резко набросился на Путина

23:15

Филипп Киркоров со спущенными штанами показал огромный шрам на пузе

Реклама
22:41

Колобок или Кривая уточка: Оля Цибульская рухнула с лестницы и получила травму

22:23

Путин выдал "победоносное" заявление после наступления на Москву и опозорилсяВидео

22:07

Какие 3 важных запрета никогда не нарушали 27 июня: приметы и что нельзя делать

22:07

Под Киевом "похоронили" Путина: в Сети появилось фото "могилы" диктатора

21:54

Как сказать на украинском "томный": Авраменко назвал благозвучное слово

21:35

"Это борьба": Байден впервые рассказал о вероятной причастности США к бунту в РФ

21:02

Зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута — майор ВСУВидео

20:43

Екатерина Репяхова похвасталась увеличенными губами: "Наслаждаюсь профилем"

20:36

Венгрия заблокировала помощь от ЕС и нагло обвинила во всем Украину

20:23

Разрывают логистику РФ: ракеты Storm Shadow меняют ход войны в Украине — Уоллес

19:55

"Мама, плен я не вынесу": мать убитого 16-летнего Тиграна рассказала о сыне

19:35

Война перекинется на территорию РФ: экс-депутат Госдумы спрогнозировал сценарий

19:20

Какая муха укусила Пригожина?мнение

19:12

Парамедик Тайра кардинально сменила имидж: "Жизнь слишком коротка"

18:56

"Не хотели свергать Путина": Пригожин оправдался и размечтался о "взятии" Киева

18:25

Ополченцы освободили 4 населенных пункта на Белгородщине: в РДК раскрыли детали

18:23

"Холера в Украине": Минздрав опровергает фейки о вспышках инфекции

18:17

Поднял на уши всех соседей: мужчина попал в конфуз, когда искал свою собаку

18:04

Очень сложная оптическая иллюзия: лишь единицы найдут лишнее число за 10 секунд

17:38

ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ возле границ с Украиной

Реклама
17:29

Марк Фейгин. Что теперь будет с Пригожиным?Видеоблоги

17:22

"Из-за поляков и англосаксов": Лавров выдал абсурдное заявление о теракте на ЗАЭС

17:20

Как сделать вкуснейшие рыбные котлеты: трюки, которые приведут в неописуемый восторг

17:07

Что ждет Дев в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы ПерлВидео

16:40

Звезд TikTok "боевых" кабанчиков Тишу и Тошу отправили в харьковский экопаркВидео

16:40

В платье с вырезом и на шпильках: Елена Зеленская поразила стильным образом

16:34

ВСУ на юге проломили оборону РФ на 1,5 километра и уничтожили 4 роты оккупантовВидео

16:23

Дашу Квиткову затравили за измены Добрынину - блогерша нецензурно ответила

16:08

Когда лучше всего пить квас: неожиданные сведения о пенном напиткеВидео

15:40

"Старый и немощный Путин очень завидует Буданову": Пономарев удивил подробностямиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять