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"Был на фронте, это счастливый день": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на всех направлениях

Анна Ярославская
27 июня 2023, 07:01 обновлено 27 июня, 07:17
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Во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил подразделения ВСУ, которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении.
Визит Зеленского на фронт 26 июня
​ Зеленский рассказал, что 26 июня был в подразделениях "Хортицы", которые героически отличились в битве за Бахмут / Фото: president.gov.ua ​

Президент Владимир Зеленский 26 июня посетил передовые позиции украинских военных. Он заявил, что вчера по всем направлениям у защитников Украины было продвижение вперед, и это счастливый день.

Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской областях. Он вручил украинским воинам государственные награды.

"Спасибо всем, кто сейчас в бою ради Украины, кто готовится к бою, кто на боевых задачах, на боевых постах. Все, кто восстанавливается после ранений, все, кто тренирует наших воинов! Спасибо вам! Горжусь вами всеми! Слава вам, наши герои! И вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину, каждому и каждой!", - отметил президент в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

видео дня

Зеленский уточнил, что 26 июня был в подразделениях "Хортицы", которые героически отличились в битве за Бахмут, далее − у "очень мощных, очень аккуратных" морпехов, затем − в "Таврии", на южном фронте.

Смотрите на видео ночное обращение президента Владимира Зеленского:

Ночное обращение Зеленского
Ночное обращение Зеленского / скриншот

Как уточняет пресс-служба Офиса президента, во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении.

Командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский доложил главе государства об оперативной обстановке на этом направлении и перспективах ее развития.

Александр Сырский, Владимир Зеленский
Александр Сырский доложил Зеленскому об оперативной обстановке / Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими и пожелал воинам здоровья и обязательно – победы.

"Украина гордится каждым из вас. Вы – крутые, крепкие. Наши настоящие украинцы. И все в государстве, кто не на фронте, прекрасно понимают, что вы делаете сегодня самую сложную работу. И все знают, что восточное направление – очень сложное, здесь жарко. Поэтому я уверен, что большой вклад в будущую победу сделаете именно вы", – подчеркнул Владимир Зеленский.

  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua
  • Президент Украины посетил подразделения ВСУ
    Президент Украины посетил подразделения ВСУ Фото: president.gov.ua

Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" капитану Олегу Оливе, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШВ, который за время прохождения военной службы умелыми действиями вместе с подчиненным личным составом уничтожил десятки единиц вражеской техники и более сотни военных противника. После ранений офицер не раз отказывался от госпитализации и оставался вместе с побратимами на поле боя.

26 июня Олег Олива отмечал свой день рождения. Президент поздравил его с праздником и поблагодарил за службу.

Олег Олива и Владимир Зеленский
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" капитану Олегу Оливе / Фото: president.gov.ua

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

26 мая в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на востоке, продвижение составило от 1 до 2 км. На Юге площадь освобожденных территорий увеличилась на 17 кв. км. В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км. При этом выросло количество обстрелов со стороны российских оккупантов.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что в результате успешных контрнаступательных действий подразделения Вооруженных сил Украины смогли продвинуться до километра в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Донетчины.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о том, что украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам.

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