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ВСУ продвинулись на 1-2 км, освобождены ещё 17 кв. км. территорий - Минобороны

Анна Ярославская
26 июня 2023, 08:45 обновлено 26 июня, 08:56
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Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищиевки и Курдюмовки.
ВСУ, Анна Маляр
Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ на фронте / Коллаж: Главред, фото: фото: УНИАН, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на востоке, продвижение составило от 1 до 2 км. На Юге площадь освобожденных территорий увеличилась на 17 кв. км. При этом выросло колличество обстрелов со стороны российских оккупантов.

Как говорится в сообщении Маляр в Telegram, на востоке Силы обороны Украины в течение недели вели и оборонительные, и наступательные действия. Имели тактический успех.

"Враг осуществлял свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось", - сообщила замминистра обороны.

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Противник за прошедшую неделю на востоке совершил 6457 обстрелов и выпустил более 315 тысяч боеприпасов. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось.

В то же время наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижение составило от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага.

Обстановка на юге за прошедшую неделю существенных изменений не претерпела.

"Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв. км", - сообщила Маляр.

В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв. км.

"За прошедшую неделю на Таврическом направлении зафиксирован 3861 обстрел. Если сложить количество вражеских обстрелов на востоке и юге, то получится более 10 тысяч обстрелов в неделю. Это практически круглосуточно и поминутно", - отметила Маляр.

По ее словам, российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

"Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас", - добавила замминистра.

Контрнаступление ВСУ и ситуация на фронте

23 июня представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлениях Новоданиловка - Роботино и Малая Токмачка - Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — заявил он.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что в результате успешных контрнаступательных действий подразделения Вооруженных сил Украины смогли продвинуться до километра в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Донетчины.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о том, что украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных.

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