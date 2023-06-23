ВСУ проломили оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

На двух направлениях подразделения ВСУ уже закрепляются на достигнутых позициях.

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Украинские военные продвинулись вперед / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

"На направлениях Новоданиловка - Роботино и Малая Токмачка - Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — заявил он, сообщает Military Media Center.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. По словам Ковалева, особенно тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области, в Донецкой области в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка, на Марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.

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Ситуация на Донбассе

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр добавила, что украинские защитники на Купянском и Лиманском направлениях остановили наступление вражеских войск. Там шли тяжелые бои.

"На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага", — написала она в Telegram.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Главнокомандующий отметил, что несмотря на яростное сопротивление противника, украинские военные делают все возможное для освобождения оккупированной территории Украины.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о том, что украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных

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