ВСУ штурмом выбивают врага на юге, РФ атакует резервами на двух направлениях

Украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам.

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Стало известно о продвижении вперед ВСУ на юге / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у украинских сил, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои", — написала она в Telegram.

В Минобороны подчеркнули, что враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, и сейчас для врага это основное направление наступления.

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"Поэтому сконцентрировали на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых. Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", — добавила Маляр.

Ситуация на Таврическом направлении

В свою очередь бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации на юге.

Украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных, уточнил он в Telegram.

По его данным, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. При этом подразделения ВСУ уничтожили большое количество техники РФ:

3 танка;

9 единиц БМП;

2 БПЛА "Орлан-10";

2 БПЛА "Zala";

БПЛА "Supercam";

4 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация";

БМ-21 "Град";

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б";

2 гаубицы 2С19 "Мста-С";

зенитный ракетный комплекс "С-300";

зенитный ракетный комплекс "Бук";

РЭБ "Поле-21".

Кроме того, украинскими силами также были уничтожены 6 мест хранения боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

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