Вопросы наступления и вероятные планы врага: Зеленский провел заседание Ставки

На Ставке, среди прочих, докладывали генералы Валерий Залужный и Кирилл Буданов.

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Владимир Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

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"Оперативная обстановка, обеспечение боеприпасами, прогноз действий противника на ближайшее время", — сообщил президент.

Как отметил Зеленский, министр внутренних дел Игорь Клименко "отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач".

Сообщение Владимира Зеленского / t.me/V_Zelenskiy_official

Контрнаступление ВСУ

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

На сегодня подразделения Вооруженных сил Украины проводят на фронте разведку, изучая ситуацию, рассказал ранее майор 103 бригады ТрО, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин.

По его словам, украинские защитники пытаются выяснить, чем владеет враг, как работают и реагируют его тылы, как реагируют его резервы.

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