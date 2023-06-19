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"Быстрых успехов не ждите": майор ВСУ откровенно рассказал о контрнаступлении

Алексей Тесля
19 июня 2023, 02:30
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Уже есть на юге несколько направлений разведки боем, которые дают результат, подчеркнул Александр Ганущин.
война, всу
ВСУ готовятся к контрнаступлению / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Украинская добровольческая армия

На сегодня подразделения Вооруженных сил Украины проводят на фронте разведку, изучая ситуацию, рассказал майор 103 бригады ТрО, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин.

По его словам, украинские защитники пытаются выяснить, чем владеет враг, как работают и реагируют его тылы, как реагируют его резервы. Об этом он рассказал Апострофу.

Вместе с тем украинский военный обратил внимание на то, что уже есть на юге несколько направлений разведки боем, которые дают результат, при этом есть и деоккупированные населенные пункты.

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"Также есть результат в уничтожении отдельных линий логистики, отдельных линий и штабов врага. Это не компьютерная игра, трудно, каждый день нужно учитывать и рассчитывать не только собственные силы, но и то, что может против тебя сделать враг. Поэтому скорых решений и быстрых успехов не будет. Но однозначно победа будет за нами", — добавил Ганущин.

Контрнаступление ВСУ

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

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