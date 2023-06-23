УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ идут вперед на нескольких направлениях и занимают новые рубежи — ISW

Алексей Тесля
23 июня 2023, 07:45 обновлено 23 июня, 07:54
100
Украинские войска вели наступление сразу на нескольких направлениях, рассказали в Институте изучения войны.
Война в Украине, контрнаступление ВСУ
ВСУ продвигаются на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

В результате успешных контрнаступательных действий подразделения Вооруженных сил Украины смогли продвинуться до километра в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Донетчины.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), ранее украинский Генштаб сообщил, что 22 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной на Луганщине.

Отмечается, что украинские войска вели наступательные действия в направлении Белогоровка-Диброва, достигли частичного успеха и закрепили новые рубежи. Также, украинские военные сообщали о тяжелых боях северо-западнее Дибровы, вблизи Серебрянского леса и севернее Григоровки.

видео дня

В свою очередь представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень уточнял, что украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области, а по данным Генштаба, украинские войска имели частичные успехи на линии Ровнополь-Старомайорское.

Кроме того, как добавили в Генштабе ВСУ, 22 июня украинские войска продолжили контрнаступательную операцию на западе Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Главнокомандующий отметил, что несмотря на яростное сопротивление противника, украинские военные делают все возможное для освобождения оккупированной территории Украины.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о том, что украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных

Больше новостей:

ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ идут вперед на нескольких направлениях и занимают новые рубежи — ISW

ВСУ идут вперед на нескольких направлениях и занимают новые рубежи — ISW

07:45 Украина
Во время тревоги ночью в Хмельницком прозвучали взрывы: что известно

Во время тревоги ночью в Хмельницком прозвучали взрывы: что известно

06:42 Украина
"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - Сотник

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - Сотник

02:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:45

ВСУ идут вперед на нескольких направлениях и занимают новые рубежи — ISW

07:27

Четверо детей не дождались папу: в тяжелых боях погиб морпех из Чернигова

07:05

Невероятно сложная загадка: лишь единицы найдут мяч среди панд за 5 секунд

07:00

День рождения Френсис Макдорманд: 5 лучших фильмов харизматичной именинницыВидео

06:42

Во время тревоги ночью в Хмельницком прозвучали взрывы: что известно

Путин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - СотникПутин боится наступления ВСУ, в Кремле подгорает и готовится перезагрузка власти - Сотник
06:30

Почему неправильно говорить "гарно виглядаєш": языковед указал на распространенную ошибкуВидео

06:25

Как красиво одеться женщине в 60 лет: 5 фокусов, которые творят с образом чудеса

06:20

В России "простой народ" может позвать кровавого Женьку на царствомнение

04:05

Сотник рассказал, является ли Пригожин самостоятельной фигурой в КремлеВидео

Реклама
04:00

Какой сегодня праздник 23 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Загадка с аномалией: нужно найти ошибку за 36 секунд

03:03

Что можно сделать из старого тюля: 5 невероятных идей

02:30

Потеря потерь: Вере Брежневой запретили въезд в РФ

02:00

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - СотникВидео

01:30

"Россияне готовы действовать": эксперт раскрыл, способен ли Кремль взорвать ЗАЭСВидео

00:06

"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

22 июня, четверг
23:22

"Ежедневно приближал победу": оккупанты убили украинского кикбоксера

23:08

Мужчина удивил всех: вот для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовокВидео

22:52

Лайма Вайкуле прямо рассказала о позиции Пугачевой насчет войны РФ против Украины

22:21

Россияне опозорились, запустив новый "вброс" о "смерти" Залужного

Реклама
22:17

Леся Никитюк рассекретила вес и пошутила с поклонниками

21:40

От чего зависит, улетит ли доллар за 40 грн: эксперт назвал главный фактор

21:31

"Несут значительные потери": Маляр рассказала о тяжелых боях ВСУ с оккупантами

21:29

"Я конченный, в РФ ничего не умеют": Охлобыстина ненадолго отпустило слабоумие

20:38

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

20:28

Могут ли дать повестку студенту на каникулах или в академотпуске: объяснение

20:02

"Мы не разрушаем инфраструктуру": в Украине ответили об ударах по Чонгарскому мосту

19:57

Лидеры Евросоюза хотят предоставить Украине 50 млрд евро — Bloomberg

19:47

"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

19:22

Зачем хитрые хозяйки всегда держат на кухне 1 баночку кока-колы: результат удивит всех

19:20

Чонгарский мост уже передает оккупантам плохой приветмнение

19:17

"Зачем тебе страшилы нерусские": расистка Распутина отправила позорное голосовое своей дочери

19:16

Дочь Пугачевой Орбакайте с детьми порадовалась заграничному отдыху в Италии

18:29

Женщина во Львове пошла на массаж и впала в кому: что произошло

18:25

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФВидео

18:16

Режиссер-воин Сеитаблаев развелся с женой и показал новую возлюбленную

18:08

Россия готовит теракт на ЗАЭС: какими будут последствия и что делать при взрыве

17:56

Как сохранить зелень свежей: женщина показала удивительно простой лайфхакВидео

17:37

Некоторые условия выполнены: Украина приближается к переговорам о членстве в ЕС

17:25

Ветеринар едва не умер от смеха: доктор задорно смеялся, услышав кличку собаки

Реклама
17:07

Врежет мощная жара с дикими ливнями: в Украину несется настоящая адская погода

16:59

Семья одесского военкома приобрела в Испании виллу и машины на миллионы долларов

16:38

Человек пьет Кока-колу каждый день: в чем вред и опасность

16:35

Напиток богов из желтой бочки: как делали легендарный квас в СССР

16:28

Такие кабачки вкуснее, чем мясо в 100 раз: безумно вкусный рецепт за копейки

16:15

"Главная баба-сплетница": Владимир Остапчук "наехал" на Славу Демина

16:13

"Что я буду доказывать?": Винник пояснил, почему исчез из поля зрения фанатокВидео

16:02

Лунный календарь на июль 2023: в какой день июля нельзя ничего покупать

15:50

"Это ложь": в Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС

15:43

Мир найдет способ ликвидировать Путина - Зеленский

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять