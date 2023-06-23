ВСУ идут вперед на нескольких направлениях и занимают новые рубежи — ISW

Украинские войска вели наступление сразу на нескольких направлениях, рассказали в Институте изучения войны.

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ВСУ продвигаются на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

В результате успешных контрнаступательных действий подразделения Вооруженных сил Украины смогли продвинуться до километра в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Донетчины.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), ранее украинский Генштаб сообщил, что 22 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной на Луганщине.

Отмечается, что украинские войска вели наступательные действия в направлении Белогоровка-Диброва, достигли частичного успеха и закрепили новые рубежи. Также, украинские военные сообщали о тяжелых боях северо-западнее Дибровы, вблизи Серебрянского леса и севернее Григоровки.

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В свою очередь представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень уточнял, что украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области, а по данным Генштаба, украинские войска имели частичные успехи на линии Ровнополь-Старомайорское.

Кроме того, как добавили в Генштабе ВСУ, 22 июня украинские войска продолжили контрнаступательную операцию на западе Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Главнокомандующий отметил, что несмотря на яростное сопротивление противника, украинские военные делают все возможное для освобождения оккупированной территории Украины.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о том, что украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных

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