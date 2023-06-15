Авария на ЗАЭС реальна: Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель

Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

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Ольга Кошарная считает, что оккупанты заминировали ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, скриншот

Авария на Запорожской АЭС вполне может стать реальностью. Не исключено, что российские оккупанты заминировали шандору в пруде-охладителе и будут использовать это для ядерного шантажа. Об этом в интервью Главреду сказала независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная.

По ее словам, в стране-агрессоре РФ ничего просто так не делают. В частности, две недели назад кремлевский диктатор Путин сначала говорил о "грязной бомбе на ЗАЭС", потом оккупанты якобы поймали украинских "диверсантов", а в правительстве России приняли постановление о том, чтобы не проводить расследование техногенных катастроф в Запорожской, Херсонской области, а также в ОРДЛО до 1 января 2028 года. Кроме того, Россия пишет ноты МАГАТЭ про якобы сбитие украинских беспилотников над ЗАЭС.

Кошарная добавила, что особенно ее насторожил приезд на Запорожскую АЭС первого заместителя главы администрации Путина Сергея Кириенко. Он лично осматривал пруд-охладитель, после чего российские водолазы спускались в этот пруд для якобы укрепления шандоры (шторка для спуска воды). Кошарная почти уверена, что ее заминировали.

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"То есть такова методология ФСБ – сначала объявить о якобы подготовке Украиной взрыва на ЗАЭС, а потом сделать все самим", - сказала она.

Эксперт считает, что оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

"И даже если наши войска пойдут мимо Энергодара, на Мелитополь, и деоккупируют вот эту часть сухопутного подножья ЗАЭС, россияне будут сидеть там, как в осажденной крепости. Они делают там запасы всего – вооружений, еды, воды, и будут говорить о том, что устроят там аварию", - считает Кошарная.

Ситуация на Запорожской АЭС

6 июня 2023 года стало известно о том, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.

В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно упал. Вода оттуда необходима для того, чтобы атомная станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк призвал жителей Энергодара покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС. Он отметил, что оккупанты сделали на атомной электростанции склады техники и боеприпасов, поэтому ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической.

В Telegram-канале Каховской ГЭС сообщили, что после подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, что может привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции решили перевести в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.

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