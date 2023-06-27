Путин фактически уже не президент, Россией управляет другой человек - Подоляк

Советник главы Офиса президента заявил, что российский диктатор остается президентом РФ лишь номинально.

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Путин фактически уже не президент / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин не понимает, что происходит у него в стране. Он не владеет даже информацией, которая касается войны в Украине. Путин является лишь номинально президентом, но фактически уже не управляет Россией. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своих заявлениях он говорит какие-то абстрактные цифры. Наступление Пригожина на РФ уже доказало, что Путина как президента не существует.

"Кто-то ценой такой акции Пригожина получил перераспределение власти в свою теневую сторону. Скорее всего, транзитивно Россией руководит человек по фамилии Патрушев. Номинально Путин - еще президент, но фактически он уже не управляет", - сказал Пригожин.

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Подоляк добавил, что репутация Пригожина, как и его медийный образ, уже обнулен. Однако лишь время покажет, будет ли он существовать физически.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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