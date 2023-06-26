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"Ничего более жалкого не видел": Гиркин резко набросился на Путина

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2023, 23:18 обновлено 26 июня, 23:28
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Террорист Игорь Гиркин был удивлен, услышав первую речь Путина после наступления Пригожина на Москву.
Игорь Гиркин, Владимир Путин
Гиркин наехал на Путина и назвал его речь жалкой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин двое суток выжидал перед тем, как сделать свое заявление после наступления на Москву, которое устроил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин со своими наемниками. Это заявление, по словам Пескова, должно было "определить судьбу России", но оно удивило даже террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Он назвал это заявление жалким и добавил, что в России совсем не заканчивается "смута".

"Ничего более жалкого в исполнении человека, отдаленно похожего на президента - давно не видел. Все - молодцы. Все прекрасно сработали, впору выдавать ордена и произвести Шойгу, наконец, в просто маршалы. Смута продолжается", - написал Гиркин.

видео дня

Напомним, Владимир Путин сделал свое "победоносное" заявление, в котором он назвал организаторов наступления "предателями" и людьми, "потерявшими адекватность". Он подтвердил, что этот бунт мог привести к расколу РФ и обвинил во всем Запад.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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