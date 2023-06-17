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Дания готова передать Украине истребители F-16: все зависит от США

Юлия Куришко
17 июня 2023, 20:20 обновлено 17 июня, 20:27
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Министр обороны Дании ранее сделал предложение по проведению обучения украинских пилотов на территории Дании.
Истребитель F-16, Троэлс Лунд Поульсен
Дания готова передать Украине F-16 / коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook ВМС ВС Украины

В Дании заявили, что готовы к передаче Украине многоцелевых западных истребителей F-16. Однако есть одно существенное условие.

Как сообщил глава оборонного ведомства Троельс Лунд Поульсен, все упирается в разрешение от США, ведь истребители F-16-американского производства, передает 24 канал.

"Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16", - сказал Поульсен.

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Известно, что на балансе Дании - 43 истребителя F-16. из них активно используют 30 воздушных судов. Добавим, что войско страны сейчас обновляется. Вместо F-16 пилоты будут летать на современных F-35.

Кстати, Поульсен ранее сделал предложение по проведению обучения украинских пилотов, чтобы они на территории Дании могли овладевать F-16.

Министр обороны обратил внимание на план,который разработали совместно с Нидерландами. Согласно ему, украинские пилоты смогут проходить учения на F-16 на базе Скрюдструп датских военно-воздушных сил. Она расположена в Южной Ютландии, где и базируются эти истребители.

В то же время он подчеркнул, что предложение обучения не означает, что Дания приняла окончательное решение о передаче нам F-16.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине F-16

Напомним, что в ВВС США рассказали, когда истребители F-16 прибудут в Украину. Передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, и это в лучшем случае. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

В Минобороны назвали число истребителей для победы. Украина способна одержать победу над страной-агрессором Россией и освободить свои территории, если получит достаточно истребителей, считают в ведомстве.

Бригадный генерал раскрыл сценарий завоевания ВСУ преимущества в воздухе с F-16.ВСУ могут заставить РФ отказаться от воздушных ударов, подчеркнул Сергей Голубцов.

Лавров закатил истерику из-за Украины и F-16.Лаврову показалось, что Запад, поддерживая Украину, хочет "деколонизировать Россию", то есть "расчленить".

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