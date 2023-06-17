На Кременчугском мясокомбинате утечка аммиака: есть пострадавшие

17 июня в городе Кременчуг на Полтавщине на местном мясокомбинате произошла утечка аммиака из-за разгерметизации. Травмировались два человека.
"Утром на Кременчугском мясокомбинате из-за разгерметизации произошла утечка аммиака. Из-за этого двух работников предприятия с отравлением парами аммиака доставили в местную больницу", - информирует в Facebook Кременчугский городской совет.
Последствия аварии локализовали работники предприятия, также привлекались спасатели. Исследования показали, что аммиак в воздухе не обнаружен, говорится в сообщении. Для местных жителей угроза отсутствует.
Напомним, что оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, теперь невозможно вовремя обнаружить утечку радиации. Снаряды попали поблизости с сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. На территории 800 кв. метров выбиты окна.
В Сумах утечка аммиака на заводе"Сумыхимпром". Живицкий предупредил, что аммиак легче кислорода, поэтому для защиты сумчанам и жителям пригородов необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.
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