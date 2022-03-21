В Сумах утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" - губернатор

завод "Сумыхимпром" / Википедия

На химическом предприятии "Сумыхимпром", который расположен на окраине города Сумы, произошла утечка газа аммиак. Об этом заявил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем канале в мессенджере Telegram.

"Радиус зоны поражения составляет около пяти километров. Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром!", - говорится в тексте.

Живицкий предупредил, что аммиак легче кислорода, поэтому для защиты сумчанам и жителями пригородов необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Позднее руководитель Сумской ВОГА уточнил, что зона поражения составляет около двух с половиной километров. Под угрозой оказалось село Новоселица. Для Сум пока угрозы нет, поскольку ветер дует не на город.

На месте утечки работают аварийные бригады завода и спасателей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения, в г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г. р., неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", – написал его тренер.