В Сумах утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" - губернатор

Губернатор Дмитрийц Живицкий особо предупредил, что аммиак легче кислорода.
На химическом предприятии "Сумыхимпром", который расположен на окраине города Сумы, произошла утечка газа аммиак. Об этом заявил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем канале в мессенджере Telegram.
"Радиус зоны поражения составляет около пяти километров. Внимание! 21.03.2022 года. 04.30. Утечка аммиака Сумыхимпром!", - говорится в тексте.
Живицкий предупредил, что аммиак легче кислорода, поэтому для защиты сумчанам и жителями пригородов необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.
Позднее руководитель Сумской ВОГА уточнил, что зона поражения составляет около двух с половиной километров. Под угрозой оказалось село Новоселица. Для Сум пока угрозы нет, поскольку ветер дует не на город.
На месте утечки работают аварийные бригады завода и спасателей.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.
"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения, в г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г. р., неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", – написал его тренер.