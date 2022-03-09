В результате бомбежки РФ в Сумах погиб чемпион по самбо вместе со своей семьей

/ Фейсбук Е.Леоненко

В Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.

Об этом в Facebook сообщил выпускник факультета физической культуры и спорта СумГПУ им. А. С. Макаренко, тренер Евгений Леоненко.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения, в г. Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г. р., неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", – написал тренер.

При этом он подчеркнул, что вместе с чемпионом погибла вся его семья.

"Наш питомец... Наш спортсмен... вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл", – уточнил Леоненко, отметив, что это "большое горе для семьи самбистов, родственников и для нас всех".

/ Фейсбук Е.Леоненко

Напомним, в ночь на 8 марта российские захватчики совершили авианалет на Сумщину. После 23 часов 7 марта вражеские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы и Сумской район.