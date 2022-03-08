УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне атаковали Сумщину с воздуха: какая ситуация в регионе

8 марта 2022, 04:44

Авиаудар пришелся в том числе и по жилым кварталам. Есть погибшие и травмированные. Среди пострадавших – дети. Спасатели работают на местах.

Ахтырка
Вражеская артиллерия разбомбила Ахтырку вечером 7 марта / https://t.me/Zhyvytskyy/882

В ночь на 8 марта российские захватчики совершили авианалет на Сумщину. После 23 часов 7 марта вражеские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы и Сумской район.

Как рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, удар пришелся в том числе и по жилым кварталам.

Попадание в жилые дома в Сумах уничтожило и повредило дома, пострадали люди.

По информации главы ОВА, есть погибшие и травмированные. Среди пострадавших – дети. Спасатели работают на местах.

Днем 7 марта в Сумской области бойцы терробороны приняли неравный бой с врагом. Как сообщил Живицкий, четверо молодых парней погибли.

Реклама

Также он рассказал о ситуации в других районах Сумской области.

Ахтырка. Тут самая сложная ситуация. Вражеская артиллерия разбомбила Ахтырку вечером 7 марта. Разбиты жилые кварталы и атакована ТЭЦ. На мете работают все аварийные спецслужбы.

Тростянец - это единственный город Сумской области, временно оккупированный русскими войсками.

"Сегодня состоялся жесткий разговор с главой общества. Юрий Бова заверил, что все заместители находятся на своих местах и ​​работают. Также глава общества заверил, что обеспечивает жизнедеятельность города", - отметил Живицкий.

Роменщина. Колонны вражеской российской техники, которая проходила по территории Роменщины 7 марта, мародерили и стреляли по домам, магазинам, амбулаториям. Однако врагу так просто с рук это не сходит. Украинские защитники продолжают уничтожать колонны техники россиян.

Разбитая на Роменщине техника россиян
Разбитая на Роменщине техника россиян / t.me/Zhyvytskyy

Конотоп, несмотря на все фейки, остается украинским. В центре развевается украинское знамя, оккупантов в городе нет, сообщает городской голова Артем Семенихин.

Шостка. На территории Шосткинского общества нет вражеских блокпостов и российских войск. Заблокированы основные транспортные магистрали по северу и югу этого района.

Кроме того, ВСУ уничтожили еще одну колонну российской вражеской техники под Сумами.

Как сообщал Главред, В Генеральном штабе ВСУ рассказали о том, как прошли сутки 7 марта на фронте. Согласно оперативной информации, оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов. Однако противник деморализован и морально истощен.

Другие новости:

viber
война в Украине Сумщина новости Украины война России и Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Россияне атаковали Сумщину с воздуха: какая ситуация в регионе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Первые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войныПервые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войны Приближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решениемПриближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решением Россия готова прекратить войну в "одно мгновение": у Путина назвали условиеРоссия готова прекратить войну в "одно мгновение": у Путина назвали условие РФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - ПентагонРФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - Пентагон В Энергодаре прогремел очень сильный взрывВ Энергодаре прогремел очень сильный взрыв

Последние новости

04:44

Россияне атаковали Сумщину с воздуха: какая ситуация в регионе

03:53

"Пою в метро": Могилевская рассказала, как война изменила ее жизнь.Видео

03:44

Российских пленных свезут в одно местоВидео

03:20

Укрзализныця поймала проводников-мародеровВидео

03:01

На пенсии и зарплату медикам: Всемирный банк предоставит Украине $723 млнВидео

Реклама
02:43

Российского священника будут судить за проповедь против войныВидео

02:21

"Морально-психологическое состояние противника низкое": Генштаб предоставил сводку за сутки 7 мартаВидео

01:56

Сумщина снова попала под жесткую бомбардировку "освободителей"Видео

01:38

Продвигал идеи "русского мира": СБУ задержала агента ФСБ РФВидео

01:13

Военнослужащие-срочники будут получать дополнительно по 30 тысяч гривенВидео

00:54

Из-за российской войны около 800 тыс. украинцев остались без света и 238,2 тысячи без газаВидео

00:51

Месть киевских "призраков": в небе над столицей уничтожили три самолета РФВидео

00:42

Украинские копы показали, как обезвреживали вражеский танк в НиколаевеВидео

00:30

Зеленский отзывает украинских миротворцев для защиты государства

00:05

"Новая Хатынь": российские захватчики уничтожили Изюм

07 марта, понедельник
23:57

Кулеба встретится с Лавровым в Турции: первые подробностиВидео

23:57

"Герасимов - двухсотый": под Харьковом ВСУ ликвидировали известного генерала РФ

23:47

Вступление Украины в Евросоюз: Кулеба рассказал, когда ждать "серьезных новостей"

23:46

Готовят еду на кострах, а жертв хоронят во дворах: в Мариуполе катастрофа достигла пределаВидео

23:22

"От врага не останется и следа": Зеленский обратился к украинцамВидео

Реклама
23:20

НАТО не может закрыть небо над Украиной, но будет помогать по-другому - постпред США в АльянсеВидео

23:03

Макрон после разговора с Путиным обвинил его в моральном цинизмеВидео

22:58

"Если Путин не боится встречи с Зеленским": Кулеба резко высказался о прямых переговорах

22:56

ЕС отказывается от импорта российского газа, нефти и угля

22:52

Конгресс США мощно давит на Байдена и требует отправить истребители в УкраинуВидео

22:41

Макрон анонсировал беседу о войне в Украине с главой КНР Си Цзиньпином и канцлером Германии

22:33

России грозит крах и дефолт уже к 15 апреля - BloombergВидео

22:29

Мощные взрывы и море огня: под Киевом разгромили группировку оккупантов РФФото

22:21

Война в Украине: Байден провел срочный разговор с Макроном, Шольцем и ДжонсономВидео

22:17

Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана: награда есть только у 10 человек в мире

21:58

Били, пока не сломали палку: в Киево-Печерской Лавре напали на журналистов за вопросы о войнеВидео

21:37

В Житомире и пригороде российские захватчики взорвали нефтебазыВидео

21:36

В небе над Киевом силы ПВО сбили еще два самолета российских оккупантов

21:07

При обстреле Николаева ракета попала в казарму: много жертвВидео

21:06

​У Путина больше не осталось резервов: 100% армии вторжения застряли в УкраинеВидео

20:59

"Перемололи треть армии РФ": названо впечатляющее число раненых и пленных оккупантовВидео

20:49

Добровольцы Интернационального легиона уже обороняют Киев от захватчиков

20:44

Япония выдвинула России претензии из-за Курильских острововВидео

20:38

Военный эксперт оценил шансы Беларуси вступить в войну на стороне РФ

20:31

Российская армия имеет прямое указание расстреливать гражданских украинцев - СБУВидео

Реклама
20:29

Янукович просит Лукашенко атаковать Украину: детали приезда "легитимного" в Минск

19:57

Запад не будет закрывать небо над Украиной: экс-замминистра обороны назвал причинуВидео

19:56

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной завершился: все подробностиВидео

19:28

Партия Путина хочет национализировать имущество компаний, которые уходят из РФ из-за войны в Украине

19:26

История с банкой солений - не фейк: киевлянка рассказала об уничтожении дрона РФВидео

19:20

В Харьковской области оккупанты разгромили отделение полиции и вынесли важные документыВидео

19:05

Почему каждый россиянин несет персональную ответственность за вторжение России в Украинумнение

18:59

На "горячую линию" Киевской области за помощью обратилось уже более 4 тысяч человек

18:57

Оккупантов разбили под Мариуполем и Конотопом: враг готовится бомбить мирные городаВидео

18:56

Что делать, чтобы избежать попадания в ситуации торговли людьми при эвакуации

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять