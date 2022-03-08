Россияне атаковали Сумщину с воздуха: какая ситуация в регионе

Вражеская артиллерия разбомбила Ахтырку вечером 7 марта / https://t.me/Zhyvytskyy/882

В ночь на 8 марта российские захватчики совершили авианалет на Сумщину. После 23 часов 7 марта вражеские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы и Сумской район.

Как рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, удар пришелся в том числе и по жилым кварталам.

Попадание в жилые дома в Сумах уничтожило и повредило дома, пострадали люди.

По информации главы ОВА, есть погибшие и травмированные. Среди пострадавших – дети. Спасатели работают на местах.

Днем 7 марта в Сумской области бойцы терробороны приняли неравный бой с врагом. Как сообщил Живицкий, четверо молодых парней погибли.

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Также он рассказал о ситуации в других районах Сумской области.

Ахтырка. Тут самая сложная ситуация. Вражеская артиллерия разбомбила Ахтырку вечером 7 марта. Разбиты жилые кварталы и атакована ТЭЦ. На мете работают все аварийные спецслужбы.

Тростянец - это единственный город Сумской области, временно оккупированный русскими войсками.

"Сегодня состоялся жесткий разговор с главой общества. Юрий Бова заверил, что все заместители находятся на своих местах и ​​работают. Также глава общества заверил, что обеспечивает жизнедеятельность города", - отметил Живицкий.

Роменщина. Колонны вражеской российской техники, которая проходила по территории Роменщины 7 марта, мародерили и стреляли по домам, магазинам, амбулаториям. Однако врагу так просто с рук это не сходит. Украинские защитники продолжают уничтожать колонны техники россиян.

Разбитая на Роменщине техника россиян / t.me/Zhyvytskyy

Конотоп, несмотря на все фейки, остается украинским. В центре развевается украинское знамя, оккупантов в городе нет, сообщает городской голова Артем Семенихин.

Шостка. На территории Шосткинского общества нет вражеских блокпостов и российских войск. Заблокированы основные транспортные магистрали по северу и югу этого района.

Кроме того, ВСУ уничтожили еще одну колонну российской вражеской техники под Сумами.

Как сообщал Главред, В Генеральном штабе ВСУ рассказали о том, как прошли сутки 7 марта на фронте. Согласно оперативной информации, оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов. Однако противник деморализован и морально истощен.

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