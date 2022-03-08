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"Морально-психологическое состояние противника низкое": Генштаб предоставил сводку за сутки 7 марта

8 марта 2022, 02:21

Российские оккупанты деморализованы из-за больших потерь в живой силе и военной технике.

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ВСУ разбило колонну русских оккупантов / Facebook/Ю.Москаленко

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о том, как прошли сутки 8 марта на фронте. Согласно оперативной информации, оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов. Однако противник деморализован и морально истощен.

Задания оккупантов:

  • обеспечение сухопутного коридора между оккупированным Крымом и континентальной частью РФ;
  • захват Мариуполя;
  • окружение с последующим захватом Киева;
  • выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В течение суток противник осуществлял перегруппировку для организации штурма Киева, к которой планирует приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПГ "Витязь" (Москва) Росгвардии и частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

Полесское направление

Подразделения оккупантов сосредоточились в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов. В направлении Бышева противник силами к двум БТГру совершил маневр и пытается продвигаться дальше.

На направлении Тарасовщины, Раковки противник форсировал реку Ирпень. В районе Раковки враги начали наступательные действия. Однако понесли значительные потери в живой силе и технике, потеряли часть наступательного потенциала и были остановлены.

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Северское направление

Противник проводит наступательную операцию с целью блокирования Чернигова и подготовки к наступлению на Сумы.

Слобожанское направление

Русские основные усилия сосредотачивают на направлениях Канев, Новомосковск. Остановлены и пытаются возобновить наступление на Северодонецк. Осуществляют перегруппировку и подготовку к штурму города Сумы.

При попытке захватить Изюм противник понес потери и отошел. Но оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру.

Донбасс

Захватчик продолжает наступательные действия по направлениям на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области.

Для ведения наступательных действий в направлении Северодонецка осуществляется перемещение БТГр 150-й мотострелковой дивизии. Оккупанты пытаются прорвать оборону на Волновахском направлении. Также они пытаются прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет.

Таврическое направление

Основные усилия оккупанты сосредотачивают в направлениях: Николаев, Вознесенск, Запорожье, Мелитополь, Мариуполь. Осуществляют перегруппировку войск для проведения наступательных действий.

В Южнобужском операционном районе противника удалось остановить на подступах к Николаеву, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления.

"В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Оно деморализовано из-за больших потерь в живой силе и военной технике. На отдельных направлениях оккупанты прибегают к дезертирству", - сообщили в Генштабе.

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