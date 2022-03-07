"Герасимов - двухсотый": под Харьковом ВСУ ликвидировали известного генерала РФ

Виталий Герасимов / gur.gov.ua

В Харьковской области Вооруженные силы Украины ликвидировали известного российский военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа Виталия Герасимова.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, высший офицер армии РФ был уничтожен в ходе боев под Харьковом.

Кроме того, также были ликвидирован и ранен ряд старших офицеров армии российских оккупантов.

Виталий Герасимов принимал участие во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".

ГУР у себя на сайте публикует аудиоперехват, подтверждающий ликвидацию российского генерала.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 7 марта оккупанты потеряли около 11 тысяч солдат, 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 26 самолетов, 68 вертолетов.