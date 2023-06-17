На Бахмутском направлении ВСУ освобождают территории: Череватый об затишье у оккупантов

Враг подтягивает воздушно-десантные войска, пехоту и другие подразделения, чтобы удержать этот плацдарм.

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Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении / коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Регулярная русская армия и мобилизованные видят опыт боевиков ЧВК "Вагнера", которые пытались атаковать позиции ВСУ и имели огромные потери. Враг не имеет мотивации идти в наступление.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что украинским защитникам удалось освободить участок размером примерно 16 квадратных километров. Возможно, это повлияло на уменьшение боестолкновений. По его словам, предыдущие две недели ВСУ воспользовались тем, что Россия проводит ротации, и контратаковали врага, передает 24 канал.

Он также подчеркнул, что оккупанты роют окопы, слаживают подразделения. Враг подтягивает воздушно-десантные войска, пехоту и другие подразделения, чтобы удержать этот плацдарм. Россияне насторожены и ожидают удара от ВСУ.

"Они максимально сосредоточены на том, чтобы не пропустить этот удар. Если вагнеровцы почти исключительно концентрировались на атакующих действиях, то сейчас они уделяют внимание оборудованию своих позиций. Как и вагнеровцы, они продолжают поражать нас огнем. К сожалению, у них еще есть для этого возможности",- отметил он.

Акты отчаяния оккупантов

Как утверждает Череватый, на Бахмутском направлении присутствуют незаконные формирования россиян - ЧВК "Патриот", "ветераны", "Факел". Кроме того, воюют так называемые штурмовые роты "Шторм-Z".

"На самом деле это уже акты отчаяния. Они понимают, что наступательный бой наиболее затратен в отношении человеческих ресурсов. Они видят, что случилось с их предшественниками. Это абсолютно не мотивирует их", - добавил представитель.

Смотрите видео о том, как украинские силы освободили 16 квадратных километров возле Бахмута:

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

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