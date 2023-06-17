Взрыв был в "сердце" конструкции: в NYT объяснили, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

Взрывчатку могли заложить в коридоре для обслуживания или тоннеле в бетонном сердце конструкции. Достаточно было разрушить часть основы, остальное сделала вода.

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В NYT объяснили, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС/ коллаж: Главред, фото: соцсети, pixabay

Наиболее вероятной причиной катастрофы на Каховской гидроэлектростанции является подрыв подводного прохода в машинный зал. После разрушения части бетонного основания другие части дамбы были разрушены водой.

К такому выводу пришли журналисты The New York Times после общения с рядом экспертов и проведения собственного расследования. В комментарии изданию инженеры из Украины и США подчеркнули, что "ахиллесова пята" дамбы Каховской ГЭС была глубоко внутри. Также эксперты напомнили, что эта дамба была построена еще в советское время, поэтому в распоряжении Москвы остались оригинальные чертежи, по которым можно было легко узнать, где были уязвимости в конструкции.

Журналисты NYT рассмотрели большое количество доказательств. В частности, они изучали оригинальные инженерные планы и проводили интервью с инженерами, изучающими разрушение дамб. После этого в издании пришли к выводу, что дамба точно не могла обрушиться случайно – такое разрушение, которое привело к катастрофе, не могло возникнуть само по себе.

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Двое американских инженеров после изучения спутниковых и сейсмических данных о взрывах в этом районе пришли к выводу, что дамба могла разрушиться после от мощного взрыва заряда. Этот заряд мог быть расположен в служебном коридоре или туннеле, который проходит через бетонное сердце конструкции.

"Если ваша цель – уничтожить саму дамбу, понадобится мощный взрыв. Проход является идеальным местом для размещения этого взрывного заряда", – выразил уверенность инженер-геотехник Майкл Уэст, директор компании Wiss, Janney, Elstner.

Также в NYT привели слова украинского инженера Игоря Стрельца, который тоже называет единственным объяснением разрушения бетонного основания дамбы взрыв в тоннеле. Также он подчеркнул, что взрыв разрушил лишь часть основания, а всё остальное сделала вода – она начала тянуть за собой другие части дамбы вблизи места взрыва.

При этом эксперты сходятся во мнении, что больше ничего, кроме мощной взрывчатки во внутреннем проходе, не могло бы так разрушить дамбу.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

Местные жители на оккупированных территориях Херсонщины сообщают о большом количестве погибших и пропавших без вести в результате затопления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Местные жители видят погибших внутри их домов через окна.

Биолог Владислав Балинский назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС. Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.

Напомним, всего через 10 дней после трагедии, которая разрушила жизнь огромного количества людей, группа международных экспертов заговорили о своих первых выводах относительно дамбы. Стоит отметить, что эти выводы эксперты называют "весьма вероятными", сообщает Reuters. Эксперты заявили, что Каховскую ГЭС разрушили взрывчаткой, которую заложили российские оккупанты. Украина настаивает на том, что этот подрыв был военным преступлением, которое привело к разрушению окружающей среды и экоциду.

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