В РФ есть третья сила, которая хочет остановить безумие, которое начал Путин – Тука

Но эта сила хочет заморозить войну, а не вернуть суверенитет для всей территории Украины, выплатить репарации и признать военные преступления РФ.

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В РФ есть третья сила, которая хочет остановить безумие, которое начал Путин/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

Внутри страны-агрессора России есть так называемая третья сила, заинтересованная в том, чтобы остановить преступную войну против Украины, которую начал российский диктатор Владимир Путин.

Эта сила довольно мощная. Об этом рассказал экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука в интервью Главреду.

"Есть определенные признаки того, что в России существует так называемая третья сила. Это не либеральные демократы, не какие-то там "Z-патриоты". Условно говоря, это третья сила, которая является достаточно мощной, которая представлена во властных кругах, финансовых кругах. И она заинтересована в том, чтобы остановить безумие, которое начал Путин", – отметил Тука.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Однако эти лица заинтересованы в том, чтобы заморозить войну, а не вернуть суверенитет для всей территории Украины.

"Вместе с тем, надо понимать, что вести с этой третьей силой разговоры о возвращении суверенитета для всей территории Украины, возмещении и репарациях, признании военных преступлений РФ бессмысленно. Они на это не пойдут. Но эта сила выступает за сценарий замораживания конфликта", – подчеркнул Тука.

Смотрите видео интервью Георгия Туки о настроениях в Кремле для Главреда:

Война в Украине

В Институте изучения войны рассказали, что Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на фронте. Войска продвигаются в Запорожской и Донецкой областях. Российские оккупанты возвращаются на позиции на левом берегу Херсонщины, где постепенно сходит вода.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что украинские пилоты смогут освоить управление западными истребителями F-16 за 4 месяца, поскольку ранее военные уже демонстрировали свою способность учиться с опережением, когда получали другие вооружения. Украина получит боевые самолеты не раньше, чем в следующем году.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Силы обороны Украины двигаются по плану и реализуют задачи, которые перед ними поставило командование. Войска одержат победу над оккупантами страны-агрессора России, однако нужно больше оружия. Необходимы ракеты с дальностью пуска до 200 километров.

Политический философ Александр Морозов отмечал, что из событий на Каховской ГЭС, дамбу которой российские оккупанты взорвали в ночь на 6 июня, началась вторая фаза войны РФ против Украины. Эта фаза сопровождается контрнаступлением украинских военных, на которое российский диктатор Владимир Путин попытается ответить наступлением российской оккупационной армии. Однако такая попытка оккупантов будет неудачной.

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