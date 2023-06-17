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"Олигархи РФ в диалоге с Западом": элиты могут устроить переворот в России – Тука

Алёна Воронина
17 июня 2023, 11:13 обновлено 17 июня, 11:34
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Российские олигархи первыми подверглись удару от коллективного Запада из-за действий Путина. Рядовые россияне не устроят в РФ переворот, а элиты могут устроить.
Георгий Тука, Владимир Путин
Элиты могут устроить переворот в России, считает Тука/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Не стоит надеяться, что обычные россияне устроят переворот в стране-агрессоре России, ведь всё, на что они способны в условиях ухудшения качества их жизни – это употреблять больше водки. Но есть надежда, что переворот могут устроить российские элиты.

Олигархи РФ подверглись сильному удару со стороны Запада после преступного полномасштабного вторжения России в Украину, которое приказал осуществить российский диктатор Владимир Путин. Они болезненно отреагировали на такие удары, поэтому сейчас могут "иметь зуб" на главу Кремля. Об этом рассказал экс-заместитель главы МинВОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука в интервью Главреду.

По словам Туки, российские олигархи могут вести переговоры с Западом, в частности, с представителями спецслужб США. Также они могут быть в диалоге с лидерами ведущих европейских государств.

"Я абсолютно убежден в том, что с самого начала существует непубличный диалог между условно руководителями коллективного Запада, в первую очередь, с представителями спецслужб США, но так же это может происходить с руководителями ведущих европейских государств по экономической состоятельности – Францией и Германией со стороны финансовых врагов России (олигархами)", – отмечает экс-заместитель главы МинВОТ.

Он отметил, что в существовании такого диалога нет ничего удивительного, ведь непосредственно эти персоны первыми подверглись удару от коллективного Запада за действия российского диктатора Владимира Путина.

"Любой человек, каких бы взглядов он ни придерживался, будет очень болезненно реагировать на подобные удары. Тем более, что он сам себя может даже и не отождествлять с действиями собственного патрона. По некоторым перехватам телефонных разговоров мы уже видели, что далеко не все "кошельки" РФ соглашаются с такими действиями Путина и их поддерживают", – сказал Тука.

Кто такой Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Он отметил, что такой диалог между Западом и влиятельными людьми в РФ может происходить тайно и за кулисами. Он предположил, что эти лица могут бояться огласки, ведь в таком случае российские власти их могут уничтожить за то, что они слишком много знают.

Тука подчеркнул, что пока не заметно вероятности успешного антикремлевского мятежа. Но если такой переворот и произойдет, то его совершат именно элиты, а отнюдь не простые русские.

"Что касается возможности народной революции, то это вообще с моей точки зрения бред. На это россияне совершенно не способны. Недаром один из "правильных" россиян на замечание собеседника о том, что после падения рубля, провала бюджета и народ выйдет, сказал, что никуда он не выйдет. Выходят в Украине, Грузии, а во времена кризиса единственное, на что способен народ России – на "увеличение потребления водки". Поэтому ожидать каких-то действий от россиян – бесполезно, а вот относительно переворотов внутри элит надежды есть, но насколько они реалистичны и при каких обстоятельствах могут быть реализованы, у меня такой информации нет", – подытожил Тука.

Смотрите видео интервью Георгия Туки о настроениях в Кремле для Главреда:

Путин постепенно теряет власть в РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин потерял прежнюю власть в РФ. В стране началась очень серьезная борьба между государственными и частными армиями, а бизнес-партнеры Путина уже ему не верят.

Также ранее новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что элита РФ недовольна Путиным и его шансами в войне. Российскую элиту охватило настроение уныния относительно перспектив войны, которую Путин развязал в Украине. Даже самые оптимистичные кремлевские чиновники видят в "замороженном" конфликте наилучший доступный результат для страны-агрессора.

Политолог Андрей Пионтковский отмечал, что Кремль готовится к отставке Путина. Кремль и Китай понимают, что российский диктатор Владимир Путин не сможет выиграть войну, которую развязал против Украины. Поэтому теперь в РФ готовятся к отставке главы Кремля.

Политический философ Александр Морозов отмечал, что для российского диктатора Владимира Путина прошлогодние поражения в войне против Украины стали тяжелым ударом. Он уже понял свои ошибки, но признать их публично не может. Сейчас глава Кремля находится в плачевном состоянии, он пустил войну против Украины на самотек.

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