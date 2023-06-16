"А где здесь Путин?": войной руководит не глава Кремля, он отказался от влияния – Морозов

Путин в значительной степени потерял контроль над системой и выбыл из игры, теперь он фактически не контролирует действия российских оккупантов в Украине.

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Путин в значительной степени потерял контроль над системой и выбыл из игры, отмечает Морозов/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook

Для российского диктатора Владимира Путина прошлогодние поражения в войне против Украины стали тяжелым ударом. Он уже понял свои ошибки, но признать их публично не может. Сейчас глава Кремля находится в плачевном состоянии, он пустил войну против Украины на самотек.

В действиях российских оккупантов в Украине заметен хаос, потому что сейчас всё в руках российского Министерства обороны, российских силовых структур, гражданской администрации во главе с Кириенко и бенефициаров войны. Об этом рассказал политический философ, профессор Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду.

"Я думаю, что Путин в значительной степени потерял контроль над системой и выбыл из игры. В результате прошлогодних поражений в Украине он пережил тяжелую травму. Путин понял свою ошибку, но не способен признаться в этом публично и практически пустил ситуацию на самотек", – отметил Морозов.

Именно поэтому глава Кремля несколько месяцев фактически "молчит". Он выходит и что-то говорит, однако от него не слышно каких-то стратегических заявлений о военной кампании, ее перспективах и положении России в глобальном мире, обратил внимание политический философ. Сейчас практически не видно никаких решений Путина, глава Кремля выполняет функциональные действия низкого политического уровня.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, профессор Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

По словам Морозова, Путин сейчас находится в плохом, плачевном состоянии, и он позволил активным авторам проектов действовать по своему усмотрению. При этом сам он от влияния отказался.

"Поэтому у российского Генштаба нет четкой картины дальнейшего ведения военной кампании. Максимум – готовность обороняться на определенных рубежах. Причем непонятно, где Генштаб собрался закрепляться, а какие территории готов отдать так же, как Херсон и Харьковскую область, откуда российские войска отступили под натиском армии Украины", – сказал политический философ.

Также он обратил внимание, что конфликт Пригожина и российского Минобороны обострился настолько, что, похоже, ведомство не собирается обеспечивать ЧВК "Вагнера" вооружением и амуницией на достаточном уровне. При этом очевидно, что в Минобороны РФ добиваются отправки Пригожина и его людей в Африку.

"Возникает вопрос – а где здесь Путин? Путина сейчас в этой ситуации нет. Всё в руках Министерства обороны, российских силовых структур, гражданской администрации во главе с Кириенко, который отвечает за оккупированные территории и войну в политическом плане, а также бенефициаров войны, которые обслуживают ее так, как могут. Именно такая сейчас картина", – подытожил Морозов.

Смотрите видео версию интервью с Александром Морозовым:

Путин постепенно теряет власть в РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин потерял прежнюю власть в РФ. В стране началась очень серьезная борьба между государственными и частными армиями, а бизнес-партнеры Путина уже ему не верят.

Также ранее новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что элита РФ недовольна Путиным и его шансами в войне. Российскую элиту охватило настроение уныния относительно перспектив войны, которую Путин развязал в Украине. Даже самые оптимистичные кремлевские чиновники видят в "замороженном" конфликте наилучший доступный результат для страны-агрессора.

Политолог Андрей Пионтковский отмечал, что Кремль готовится к отставке Путина. Кремль и Китай понимают, что российский диктатор Владимир Путин не сможет выиграть войну, которую развязал против Украины. Поэтому теперь в РФ готовятся к отставке главы Кремля.

Напомним, Владимир Фесенко ранее отмечал, что есть два условия, которые могут подтолкнуть россиян воевать против Путина. Первая из них – успешность боевых действий "российского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) на территории страны-агрессора РФ. Вторая – ослабление российской власти.

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