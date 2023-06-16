Идут ожесточенные бои: Россия перебрасывает свои наиболее боеспособные части на Бахмут

Армия страны-агрессора России перебрасывает свои наиболее боеспособные части на Бахмутское направление.

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В Бахмуте продолжаются тяжелые бои / коллаж: Главред, фото : t.me/osirskiy, Twitter

В ВСУ сообщают, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной - там и дальше идут ожесточенные бои.

"Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, сочетая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", - об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram- канале.

ВСУ продолжают наступать на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту.

"Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление. Поэтому понятно, что наши планы нуждаются в периодической корректировке и уточнении. Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках. Провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения", - добавил Сырский.

Смотрите видео о том, как украинские военные зачищают позиции оккупантов под Бахмутом:

Контрнаступление в Бахмуте

Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ взяли трассы у Бахмута, намерены окружить войска РФ. Бойцы сил обороны Украины из Берховки зайдут на север Бахмута и вернут позиции, потерянные в боях с оккупантами еще в январе, сказал командир подразделения Денис Ярославский.

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