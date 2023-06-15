Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - Гуменюк

Благодаря отводу позиций значительно уменьшилось количество обстрелов.

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Оккупанты отступили на 15 км / коллаж: Главред, фото: Медиацентр Украина, скриншот: соцсети

На юге русские оккупанты оттянули свои позиции на расстояние до 15 км. Это значительно снизило интенсивность обстрелов.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала "Мы-Украина". По ее словам, благодаря отводу позиций значительно уменьшилось количество обстрелов, ведь некоторые вооружения уже нельзя применять.

"Вода уходит, и они возвращаются к своим коварным планам. Начинают применять на нашем участке фронта более активно ракетные удары и усиливать артиллерийское участие", - заявила Гуменюк.

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Смотрите видео о том, какое состояние на юге Украины:

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк-украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

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