УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - Гуменюк

Юлия Куришко
15 июня 2023, 22:43 обновлено 15 июня, 22:51
147
Благодаря отводу позиций значительно уменьшилось количество обстрелов.
Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - Гуменюк
Оккупанты отступили на 15 км / коллаж: Главред, фото: Медиацентр Украина, скриншот: соцсети

На юге русские оккупанты оттянули свои позиции на расстояние до 15 км. Это значительно снизило интенсивность обстрелов.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала "Мы-Украина". По ее словам, благодаря отводу позиций значительно уменьшилось количество обстрелов, ведь некоторые вооружения уже нельзя применять.

"Вода уходит, и они возвращаются к своим коварным планам. Начинают применять на нашем участке фронта более активно ракетные удары и усиливать артиллерийское участие", - заявила Гуменюк.

видео дня

Смотрите видео о том, какое состояние на юге Украины:

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк-украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

Больше важных новостей:

война в Украине Наталья Гуменюк
Реклама

Главное за день

Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войну

Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войну

23:06 Украина
Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - Гуменюк

Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - Гуменюк

22:43 Украина
Танки не выдержат: Путин боится снарядов с ураном, которые уже имеет Украина

Танки не выдержат: Путин боится снарядов с ураном, которые уже имеет Украина

21:58 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:37

Россияне опозорились диким фейком об "уничтожении" HIMARS

23:29

"Упс, еще беременна": жена Чмерковского поделилась сильно пузатым фото

23:06

Зеленский рассказал, что случится, если Украина проиграет войнуВидео

23:05

"Эктор, ты ушел из жизни": в сети попрощались с известным шеф-поваром

22:43

Оккупанты на юге оттянули позиции на расстояние до 15 км - ГуменюкВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:38

Никто не может сдержать смех: женщина выбрала очень странное имя для будущего ребенка

21:58

Танки не выдержат: Путин боится снарядов с ураном, которые уже имеет УкраинаВидео

21:50

"Последний бой": на 1+1 Украина состоится премьера документального проекта ТСН

21:24

Стаховский пригрозил обидчикам невесты "Да Винчи": "Помойка – это самое простое"

Реклама
21:23

Плюс 10 грн за литр: цены на бензин в Украине резко взлетятВидео

21:19

Украинские беженцы в Польше могут получить помощь: кому выплатят 6 тысяч гривен

20:59

Покинет бункер: в Кремле подтвердили поездку Путина в Турцию

20:30

Взрывная оптическая иллюзия: только гений может найти 10 скрытых лиц на дереве

20:18

"Пристрасний" или "страсний": Авраменко рассказал, как правильно говоритьВидео

20:00

Наталья Могилевская удивила фото своего лица без макияжа вблизи

19:58

В Генштабе объяснили, почему ракетные атаки РФ не прекращаютсяВидео

19:56

Денис Казанский. Лукашенко проговорился и спалил бункерногоВидеоблоги

19:50

ВСУ продвигаются на километр на каждом направлении наступления - МалярВидео

19:47

Рабочий лайфхак: как сделать так, чтобы лак держался дольше

19:29

В чем разница между предыдущими и этим контрнаступлениеммнение

Реклама
19:28

В тяжелых боях под Бахмутом погиб известный фотограф и сын диссидентаВидео

19:23

"У украинцев есть немало боевых мощностей": глава Пентагона жестко осадил РФ

19:12

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУВидео

18:48

Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в водеВидео

18:44

"Будет обострение": астрологи предупредили о максимально тяжелых потерях для УкраиныВидео

18:29

В чем разница между книгой и книжкой: Авраменко поразил неожиданным ответомВидео

17:51

"Лицо России": в сети высмеяли танцующую и поющую Волочкову

17:43

Повышения тарифов на электричество: украинцам пересчитают субсидии

17:36

Расстреляли в упор и не давали забрать тела: российская ДРГ убила 6 лесоводов на Сумщине

17:32

В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили датыВидео

17:31

Опять в нищете: в России скончалась популярная актриса советского кино

17:17

"Чувствую себя изгнанником": популярный украинский дизайнер совершил каминг-аутВидео

17:08

Маразм крепчал: Охлобыстин получил орден за "заслуги перед Запорожской областью"

17:00

Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - ИгнатВидео

16:53

Что нужно сделать летом, чтобы стать счастливым: совет всем знакам зодиакаВидео

16:50

FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте реклама

16:38

Грета Тунберг посмеялась над ООН за бездействие после подрыва Каховской ГЭСВидео

16:38

Он никогда не вернется: 6 признаков конца отношений

16:37

Киркоров с отвращением "набросился" на Галкина и вступился за Пугачеву

16:31

Какие 5 самых сильных вещей в доме притягивают нищету: о них говорила даже ВангаВидео

Реклама
16:27

"Потом я уже буду не я": онкобольная Доэрти рассказала про операцию на мозге

15:59

Что будет, если каждый день есть бутерброды: неожиданные сведения о перекусахВидео

15:57

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в АльянсВидео

15:56

Родители выбрали ребенку имя, напоминающее бактерию: родственники были ошарашены

15:46

Блестящий результат удивит всех: как очистить налет с душевой лейки – супер-трюки

15:37

ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – ГенштабВидео

15:33

Исчезла в феврале: НАБУ разыскивает экс-депутатку Королевскую

15:28

Зачем 16 июня нужно открыть все окна и двери в квартире: приметы и что нельзя делатьВидео

15:16

Любовный гороскоп на неделю 19-25 июня: Рыбам – забота о себе, Девам- свиданиеВидео

14:53

Больше их не надо жарить: самое лучшее блюдо из кабачков за 20 минут - новый рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять