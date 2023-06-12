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Во время эвакуации на Херсонщине оккупанты убили беременную женщину - она спасала родных

Анна Ярославская
12 июня 2023, 08:48 обновлено 12 июня, 08:54
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Женщина спасала бабушку и дедушку от наводнения, которое спровоцировал подрыв РФ Каховской ГЭС, и погибла сама. Вместе с ней погибла и ее нерожденная дочь.
Татьяна Гришко
Татьяна Гришко погибла в результате российского обстрела на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: Facebook, pixabay.com

8 июня 2023 во время эвакуации из временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области, которая практически ушла под воду, погибла местная жительница Татьяна Гришко. Она спасала бабушку и дедушку от наводнения, которое спровоцировал подрыв РФ Каховской ГЭС, и попала под обстрел российских захватчиков. Женщина была беременна. Вместе с ней погибла и ее нерожденная дочь.

Трагическую новость в соцсетях сообщили знакомые и близкие Татьяны. В июле погибшей исполнилось бы 33 года.

"Погибла наша девочка. Вчера, спасая бабушку с дедушкой от наводнения, она попала под обстрел. Погибла золотая, красивая, отзывчивая девушка. Моя коллега. С ней погибла ее нерожденная дочь. За что вы ее убили, россияне?!!!! За что вы убили ее неродившегося ребенка?!!! Она должна была родить и жить, просто жить. Я навсегда запомню тебя, твою улыбку, прости", – написала в Facebook коллега Татьяны Ольга Супрун.

Кроме того, про девушку написали и ее одногруппники. Они вспоминают о погибшей как о талантливом парикмахере, добром и улыбчивом человеке.

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Обстрел эвакуационной лодки в Херсоне

11 июня российские оккупанты расстреляли лодку с людьми, пытавшимися добраться до Херсона с оккупированного левобережья.

Люди пошли на такой опасный шаг, поскольку оккупанты не оказывают помощь жителям затопленного левого берега Херсонской области.

По данным Офиса генпрокурора, в результате обстрела три человека погибли. По меньшей мере, 23 человека травмированы. Данные уточняются.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, среди погибших - 74-летний мужчина. Он собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь.

Смотрите видео о том, как люди спасаются от атаки на Каховскую ГЭС:

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