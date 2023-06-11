Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибших

Среди погибших - 74-летний мужчина, собственным телом прикрывший женщину.

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Эвакуация из Херсона / Коллаж Главред, фото МВД

В результате обстрела российскими оккупантами лодки возле Херсона ранения получили 13 человек.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, для троих из них они оказались смертельными.

"Три мирных человека погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей", - рассказал глава области.

Среди погибших - 74-летний мужчина, собственным телом прикрывший женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

"Россияне расстреляли его в спину. От полученных ранений он погиб, врачи не успели ему помочь", - отметил Прокудин.

Обстрел лодки под Херсоном - что известно

Сегодня вечером стало известно, что россияне расстреляли лодку с людьми, пытавшимися добраться до Херсона с оккупированного левобережья.

Люди пошли на такой опасный шаг, поскольку оккупанты не оказывают помощь жителям затопленного левого берега Херсонской области. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.

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