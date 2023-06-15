Покинет бункер: в Кремле подтвердили поездку Путина в Турцию

Российского диктатора в Турцию пригласил Реджеп Тайип Эрдоган.

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Путин посетит Турцию / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин планирует визит в Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, но его конкретных сроков пока нет.

"Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту (Путину – ред.) посетить Турцию. Планы есть, но конкретных сроков еще не обсуждали", - об этом российском "Интерфакса" сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Стоит добавить, что Путин не поехал на инаугурацию Эрдогана, из-за ордера на арест Международным уголовным судом.

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Гаага ждет Путина

Напомним, что 17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Помимо Путина орден был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Если Путин не появится в Гаагу, его объявят в международный розыск. Интерпол будет разыскивать президента страны-агрессора России Владимира Путина после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом в Гааге.

Австрия готова арестовать Путина и передать его в Гаагу. Иммунитета перед Международным уголовным судом в Гааге нет даже у руководителей государств, резонно напомнили в австрийском министерстве юстиции

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