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Крымский мост под прицелом: Свитан сказал, когда ВСУ разбомбят эстакаду Путина

Юлия Куришко
10 июня 2023, 12:54 обновлено 10 июня, 13:55
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Через эстакаду из Тамани в Крым идет 30% военной амуниции для российских войск.
Крымский мост под прицелом: Свитан сказал, когда ВСУ разбомбят эстакаду Путина
Свитан рассказал, сколько может простоять Крымский мост / коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот: Youtube

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, сколько простоит Крымский мост, после подрыва Каховской ГЭС.

Военный эксперт отметил, что Крымский мост нужно уничтожить в ближайшее время, через который доставляется военная техника оккупантам.

"Мост будет разбит после появления механизма, который позволит полностью реализовать эту задачу. Как только мы получим достаточное количество ракет или средств поражения дальнего радиуса действия, появится возможность проанализировать, как эти ракеты обойдут систему ПВО России. Не исключено, что ситуация уже изучается, и продолжается поиск маршрутов для ракет с целью уничтожения моста", - добавил эксперт.

Через эстакаду из Тамани в Крым идет 30% военной амуниции для российских войск.

"Каждый третий снаряд идет по Крымскому мосту. Поэтому чем раньше мы его уничтожим, тем меньше снарядов попадет на Херсонское, Запорожское и Крымское направления. Задача будет выполнена, исходя из наших возможностей", - отметил Свитан.

Смотрите видеоверсию интервью с Романом Свитаном:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация в Крыму

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС, Крым останется без воды из Северо-Крымского канала. Каховскую гидроэлектростанцию восстановить уже невозможно, ее придется демонтировать, сказал генеральный директор предприятия Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Войска РФ готовятся отступать вглубь Крыма. Оккупанты страны-агрессора России строят оборонительные рубежи не только на подступах, но и в самом захваченном Крымском полуострове, рассказала Анна Маляр.

Ополченцы России могут ворваться в Крым, нужно 10 тысяч войск. Добровольцам России понадобится очень много оружия, чтобы попасть в Крым через территорию страны-агрессора РФ, считает военный эксперт Роман Свитан.

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