ВСУ наступают, пробили редуты войск РФ на некоторых участках – разведка Британии

Силы обороны Украины двое суток проводят операции против войск страны-оккупанта России на юге и Востоке. На некоторых участках, вероятно, удалось серьезно продвинуться и прорвать первую линию обороны захватчиков. Россияне действуют по-разному: на одних участках надежно обороняются, на других – стремительно отступают. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.
В сводке разведки Британии говорится о том, что на некоторых участках фронта украинские войска, скорее всего, достигли серьезного прогресса и пробили первую линию обороны оккупантов.
Однако на других участках фронта продвижение ВСУ было более медленным.
"Действия России были неоднозначными: некоторые подразделения, вероятно, отметились надежными маневровыми оборонительными операциями, в то время как другие отступили в определенном беспорядке на фоне увеличения сообщений о потерях среди россиян", - указано в сводке.
Также в британской разведке подчеркнули, что ВВС оккупантов РФ действовали чрезвычайно активно над югом Украины, где воздушное пространство более открыто для врага, чем в других частях страны. Однако неизвестно, были ли эффективными авиационные удары захватчиков.
Контрнаступление ВСУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя заявление пропаганды страны-агрессора России о якобы "начале контрнаступления ВСУ", сказал, что информация не соответствует действительности.
Враг перепутал отдельные операции армии Украины с широкомасштабным наступлением, которое еще не началось.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что не нужно реагировать на риторику РФ.
На Ставке верховного главнокомандующего Зеленского были приняты решения, когда и как будут наступать ВСУ. Украинцам следует ожидать эффективного продвижения сил.
Как полагают журналисты The Washington Post, контрнаступление сил обороны Украины, дескать, уже началось. К такому выводу американцы пришли после якобы разговоров с украинскими военными. СМИ ожидают продвижения ВСУ в Запорожской области.
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