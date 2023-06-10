ВСУ наступают, пробили редуты войск РФ на некоторых участках – разведка Британии

Оккупанты страны-агрессора России на одних участках надежно обороняются, на других – хаотично отступают, заявили в Министерстве обороны Британии.

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ВСУ наступают на оккупантов России на юге и востоке - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины двое суток проводят операции против войск страны-оккупанта России на юге и Востоке. На некоторых участках, вероятно, удалось серьезно продвинуться и прорвать первую линию обороны захватчиков. Россияне действуют по-разному: на одних участках надежно обороняются, на других – стремительно отступают. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что на некоторых участках фронта украинские войска, скорее всего, достигли серьезного прогресса и пробили первую линию обороны оккупантов.

Однако на других участках фронта продвижение ВСУ было более медленным.

"Действия России были неоднозначными: некоторые подразделения, вероятно, отметились надежными маневровыми оборонительными операциями, в то время как другие отступили в определенном беспорядке на фоне увеличения сообщений о потерях среди россиян", - указано в сводке.

Также в британской разведке подчеркнули, что ВВС оккупантов РФ действовали чрезвычайно активно над югом Украины, где воздушное пространство более открыто для врага, чем в других частях страны. Однако неизвестно, были ли эффективными авиационные удары захватчиков.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя заявление пропаганды страны-агрессора России о якобы "начале контрнаступления ВСУ", сказал, что информация не соответствует действительности.

Враг перепутал отдельные операции армии Украины с широкомасштабным наступлением, которое еще не началось.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что не нужно реагировать на риторику РФ.

На Ставке верховного главнокомандующего Зеленского были приняты решения, когда и как будут наступать ВСУ. Украинцам следует ожидать эффективного продвижения сил.

Как полагают журналисты The Washington Post, контрнаступление сил обороны Украины, дескать, уже началось. К такому выводу американцы пришли после якобы разговоров с украинскими военными. СМИ ожидают продвижения ВСУ в Запорожской области.

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