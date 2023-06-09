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Войска РФ готовятся отступать вглубь Крыма – Минобороны

Андрей Ганчук
9 июня 2023, 19:41 обновлено 9 июня, 19:50
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Оккупанты страны-агрессора России строят оборонительные рубежи не только на подступах, но и в самом захваченном Крыму, рассказала Анна Маляр.
Крым, войска РФ
Оккупанты России ставят линии обороны на Перекопском перешейке и планируют отход вглубь Крыма - Маляр / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Войска государства-оккупанта России устанавливают так называемые зубы дракона не только на подступах к захваченному Крыму, но и в глубине полуострова. Ситуация свидетельствует о том, что враг рассматривает возможность отступления вглубь Крымского полуострова. Российским военным на данном участке фронта придется сдаваться в плен. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале она рассказала о том, что зубы дракона оккупанты ставят не только на подступах к Крымскому полуострову, но и в глубине АР – на некотором расстоянии до линии боевого столкновения сил.

"В частности есть информация об их установке на Перекопском направлении", - сказала Маляр.

По ее словам, установка оборонительных редутов указывает на то, что военное руководство России "рассматривает возможность отступления к дальним рубежам, в частности вглубь временно оккупированного Крыма".

"В то же время российским военнослужащим, находящимся на линии боевого столкновения и за спинами которых оборудуют оборонительные рубежи, вероятно грозит гибель. В таких условиях путем спасения остается только добровольная сдача в плен", - подчеркнула Анна Маляр.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский говорил, что армия Украины проведет контрнаступательную военную операцию, чтобы отбросить российские оккупационные подразделения со своих территорий.

По словам Зеленского, когда ВСУ подойдут к Крыму, Путину придется искать выход из ситуации.

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж полагает, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить дальнейшее продвижение украинских войск и не допустить их к Крыму.

Как полагает генерал, у ВСУ хорошие шансы на освобождение юга.

Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов считает, что ВСУ зайдут в Крым, когда еще будет тепло. По словам Юсова, конкретные даты в ГУР называть пока не готовы.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, когда будет уничтожен Крымский мост:

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