Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО – Минобороны

Украина ожидает вступления в Североатлантический альянс через 1-2 года после завершения войны со страной-оккупантом Россией, сказал Владимир Гаврилов.

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Украина должна получить то, что нужно Киеву по вопросу вступления в НАТО, в определенном формате - Гаврилов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, Украина ожидает утверждения механизма вступления в Североатлантический альянс. Киев должен четко понимать, что после завершения войны с агрессором Россией евроатлантическая интеграция государства состоится в течение одного-двух лет. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, он рассказал о том, что в июле страны Альянса "выйдут на определенный порядок вступления Украины, который будет зафиксирован". По словам замминистра, вряд ли возникнут серьезные противоречия в вопросе принятия решения о последующей евроатлантической интеграции Киева.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате", - убежден Гаврилов.

Как полагает замглавы Минобороны, в Киеве должны четко знать, что Украины вступит в Североатлантический альянс через 1-2 года после окончания войны с оккупантом Россией.

"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", - подчеркнул Владимир Гаврилов.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда Альянс будет готов к принятию нужного Киеву решения.

По словам украинского главы государства, гарантии безопасности нужны не только Украине, но и странам-соседям.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что интеграция Украины в Североатлантический альянс не станет быстрым процессом. В блоке по-прежнему присутствуют разногласия по данному вопросу. Впрочем, организация ищет компромиссные решения.

В The New York Times опубликовали материал, в котором речь идет о том, что Запад может рассмотреть возможность принятия в НАТО части территорий Украины, как уже было в истории с Западной Германией.

Предполагается, что такой сценарий может быть рассмотрен в том случае, если ВСУ не удастся выбить оккупантов России со своих территорий.

Смотрите видео, в котором Зеленский заявил, что для Украины нет альтернативы вступлению в НАТО:

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