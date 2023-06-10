УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО – Минобороны

Андрей Ганчук
10 июня 2023, 09:30 обновлено 10 июня, 09:38
14
Украина ожидает вступления в Североатлантический альянс через 1-2 года после завершения войны со страной-оккупантом Россией, сказал Владимир Гаврилов.
Гаврилов, НАТО
Украина должна получить то, что нужно Киеву по вопросу вступления в НАТО, в определенном формате - Гаврилов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, Украина ожидает утверждения механизма вступления в Североатлантический альянс. Киев должен четко понимать, что после завершения войны с агрессором Россией евроатлантическая интеграция государства состоится в течение одного-двух лет. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, он рассказал о том, что в июле страны Альянса "выйдут на определенный порядок вступления Украины, который будет зафиксирован". По словам замминистра, вряд ли возникнут серьезные противоречия в вопросе принятия решения о последующей евроатлантической интеграции Киева.

"Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате", - убежден Гаврилов.

Как полагает замглавы Минобороны, в Киеве должны четко знать, что Украины вступит в Североатлантический альянс через 1-2 года после окончания войны с оккупантом Россией.

"Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО", - подчеркнул Владимир Гаврилов.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда Альянс будет готов к принятию нужного Киеву решения.

По словам украинского главы государства, гарантии безопасности нужны не только Украине, но и странам-соседям.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что интеграция Украины в Североатлантический альянс не станет быстрым процессом. В блоке по-прежнему присутствуют разногласия по данному вопросу. Впрочем, организация ищет компромиссные решения.

В The New York Times опубликовали материал, в котором речь идет о том, что Запад может рассмотреть возможность принятия в НАТО части территорий Украины, как уже было в истории с Западной Германией.

Предполагается, что такой сценарий может быть рассмотрен в том случае, если ВСУ не удастся выбить оккупантов России со своих территорий.

Смотрите видео, в котором Зеленский заявил, что для Украины нет альтернативы вступлению в НАТО:

Другие новости:

НАТО Минобороны Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО – Минобороны

Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО – Минобороны

09:30 Украина
Трое погибших, 26 раненых, среди которых дети: оккупанты атаковали Одессу дронами

Трое погибших, 26 раненых, среди которых дети: оккупанты атаковали Одессу дронами

08:47 Украина
Лукашенко готовил армию к нападению на Украину, но план рухнул – боец ВСУ

Лукашенко готовил армию к нападению на Украину, но план рухнул – боец ВСУ

08:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:30

Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО – Минобороны

09:26

Сколько раз в неделю нужно мыть голову: лайфхаки для здоровых волос

09:22

Спасают от воды только людей с паспортами РФ: в Генштабе рассказали о цинизме оккупантовВидео

08:47

Трое погибших, 26 раненых, среди которых дети: оккупанты атаковали Одессу дронамиВидео

08:40

Даты позора России летом-2023: астролог рассказал, когда российская армия сядет в лужуВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:37

Лукашенко готовил армию к нападению на Украину, но план рухнул – боец ВСУВидео

08:20

Медведев не понимает, почему российская армия никак не может разбить ВСУмнение

07:40

ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях, есть частичные успехи – ISWВидео

06:29

Что нельзя носить женщинам за 60: 8 вещей, с которыми нужно попрощаться навсегда

Реклама
06:20

Какие могут быть переговоры с государством-террористом?мнение

05:50

Для чего пьют чай с бергамотом: простые факты о напитке, которые вы не знали

05:20

РФ может увеличить силы на Белгородщине: Самусь - о том, где враг возьмет оккупантовВидео

04:40

"России не будет через 10 лет": ситуация на Белгородщине разрушит всю РФ – полковникВидео

04:00

Какой сегодня праздник 10 июня: что произошло в этот день и кого поздравлять

03:32

"Велосипед сепаратизма изобретен Путиным": эксперт рассказал, как создать "БНР"

02:42

В чем польза варенья из одуванчиков и как его приготовитьВидео

02:10

"На Западе заботятся, чтобы Путин не потерял лицо": Огрызко удивил подробностямиВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, остановятся ли русские добровольцы в ШебекиноВидео

00:20

Грудные дети, кругом вода: Салем показал, как спасаются несчастные украинцы

00:10

Оптическая иллюзия для гениев: только самые внимательные найдут человека без маски за 6 секунд

Реклама
00:00

"Забыть о существовании": Горбунов призвал наказать международные организацииВидео

09 июня, пятница
23:59

Упали даже стены: на Арабатской стрелке "прилетело" по оккупантамВидео

23:31

Модные солнечные очки 2023: какие очки выбирает Мадонна, Рианна и Дорофеева

23:30

Мины уже расставлены: Свитан рассказал, какой объект россияне хотят взорватьВидео

23:24

В Херсонской области убывает вода: власти рассказали о ситуации в регионеВидео

22:48

ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атакуВидео

22:19

Курс доллара упадет до нижней планки: когда следует ждать изменений

21:49

После Белгородщины – освобождение Крыма: ополченцы России поделились планамиВидео

21:22

Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовойВидео

20:57

Кремль отдаст Белгородчину, менты будут искать свой "чемоданчик Путина" – СвитанВидео

20:37

Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора: гениальный трюк впечатляет

20:37

"Обнуляет собственную репутацию": у Зеленского разнесли заявление ООН о Каховской ГЭСВидео

20:33

Бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь

19:41

Войска РФ готовятся отступать вглубь Крыма – МинобороныВидео

19:27

Как на украинском назвать шлепанцы: Авраменко удивил ответомВидео

19:24

Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

19:20

Украинская кукуха не всегда держится хорошо во время войнымнение

18:54

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС - NYTВидео

18:42

Оккупанты РФ зашуршали на "северных воротах в Крым", готовят там эвакуацию – ЦНСВидео

18:19

"Меня оклеветали": Ступка оправдывается после обвинений по "пьяному" ДТП

Реклама
17:54

Гороскоп Таро на неделю 12-18 июня: Раку – улучшение жизни, Льву - переменыВидео

17:51

Путин в истерике объявил о "начале контрнаступления ВСУ" и "успехах оккупантов"Видео

17:44

Лиза Ющенко впервые высказалась о войне, но снова абстрактно

17:34

Зачем класть лавровый лист в бачок унитаза: эффект будет невероятным

17:09

Как можно использовать лепестки чайной розы: удивительные свойства цветкаВидео

17:08

В ООН ослепли после подрыва Каховской ГЭС: признаков военного преступления не заметилиВидео

16:56

Головоломка, которая сведет с ума гениев: нужно найти картошку фри за 3 секунды

16:34

Чем подкормить лук, чтобы были гигантские головки: чудесные секретыВидео

16:31

Отбросили армию РФ на 1,2 км: ВСУ продвинулись на Бахмутском направленииВидео

16:13

Ущерб колоссальный: МВД - о количестве погибших и пропавших без вестиФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять