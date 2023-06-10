Крым останется без воды из Северо-Крымского канала – Укргидроэнерго

Каховскую гидроэлектростанцию восстановить уже невозможно, ее придется демонтировать, сказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

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Северо-Крымский канал не сможет снабжать полуостров водой как минимум до следующей весны - Укргидроэнерго / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Крымский полуостров не сможет получать воду из Северо-Крымского канала. Возможность наладить водоснабжения появится разве что следующей весной, причем речь идет о самом оптимистичном сценарии. Каховская гидроэлектростанция восстановлению уже не подлежит. Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС поставок воды в Крым по Крымскому каналу не будет. Отметки уровня воды в Каховском водохранилище сделали водоснабжение невозможным.

Поставки можно возобновить разве что следующей весной, причем это самый оптимистический сценарий.

"Уровень воды в водохранилище уже 11 метров (по состоянию на вчера, а на утро 10 июня уже 10.42 м). То есть мы четко понимаем, что это нет ни одного забора ни к одному городу, ни к ЗАЭС, ни к, тем более, Крымскому каналу. И пока не будет построена перемычка, пока не будет поднят до определенной отметки уровень воды, в Крым вода поступать не будет. Я более чем убежден, что даже построив перемычку, то ближайшая переспектива (возобновление поставок воды по Крымскому каналу) - это на следующий год весной... Когда мы деоккупируем Херсонскую область, Крым, построим перемычку и после паводка будем наполнять, то только тогда, после паводка, возможность такая может появиться. Не раньше", - отметил Сирота.

Также он добавило, что Каховскую ГЭС восстановить уже нельзя – впоследствии станцию придется демонтировать.

"Каховская ГЭС уже восстановлению не подлежит. Это очевидно, потому что станция взорвана с середины, с нижних отметок, с паттерны. Взорван весь машинный зал и все агрегаты. ГЭС смещена со своей оси, поэтому нам нужно будет со временем ее демонтировать", - подчеркнул Игорь Сирота.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС:

Оккупанты России взорвали Каховскую ГЭС

Войска страны-агрессора РФ 6 июня совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. По данным Главного управления разведки Минобороны, взрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв был в машинном зале Каховской ГЭС. Станция подорвана изнутри – она полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупанты России подорвали Каховскую ГЭС по приказу Путина. По словам чиновника, подобные решения в России принимаются исключительно на высшем политическом уровне.

В Белом доме заявили, что разрушение Каховской гидроэлектростанции было бы невозможным, если бы агрессор РФ не напала бы на Украину. Кремль в любом случае несет ответственность за инцидент.

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