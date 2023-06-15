В Генштабе объяснили, почему ракетные атаки РФ не прекращаются

Только в июне враг при атаках применил 140 ракет различных типов, а также 255 ударных БпЛА.

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Ракетный удар по Украине / Коллаж Главред, фото ГСЧС, ua.depositphotos.com

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что ракетные удары РФ по Украине нацелены на объекты логистики, промышленности нефте- и газоснабжения.

На брифинге в Military Media Center Громов отметил, что только в июне враг при атаках применил 140 ракет различных типов, а также 255 ударных БпЛА.

Алексей Громов сообщил, что противовоздушные подразделения Сил обороны Украины уничтожили 74% крылатых ракет и 55% ударных беспилотников, которые применил противник.

"Учитывая длительные ракетные удары, наши силы ПВО становятся только более крепкими, в том числе за счет современного вооружения и военной техники, предоставляемой партнерами", — отметил бригадный генерал.

Ракетные обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью взрывы гремели в Одессе, Харькове, Кривом Роге. РФ выпустила по Украине четыре крылатые ракеты и два десятка дронов. Одну из ракет удалось уничтожить, другие-попали в промышленные объекты.

Ночью, 14 июня, в Одессе раздавались взрывы, РФ атаковала город Калибрами. Взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области. В результате обстрела российскими оккупантами погиб один человек, еще один человек пострадал - разрушены частные дома и коммуникации.

РФ взорвала ракетой жилой дом в Кривом Роге. В результате террористического ракетного удара российских оккупантов по жилому многоквартирному дому в Кривом Роге Днепропетровской области погибли 10 человек.

Смотрите видео о том, как Россия ударила ракетами по жилому дому в Кривом Роге:

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