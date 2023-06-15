Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - Игнат

Представитель рассказал, что еще не было подтвержденных фактов сбития таких ракет зенитными средствами.

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Ракеты Х-35 труднее обнаруживать / коллаж: Главред, фото: армия, warfor.me

Российские модернизированные ракеты Х-35 в дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" в Брянской области имеют увеличенную дальность поражения. Они меньше по сравнению с другими крылатыми ракетами, поэтому их труднее обнаружить.

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинга, что россияне могут перемещать в Брянскую область один дивизион ЗРК "Бал". Это наземный комплекс, предназначенный для того, чтобы поражать надводные цели как корабли.

По этому ЗРК запускают модернизированные ракеты Х-35У, имеющие увеличенный радиус. Россияне сообщают, что они могут достигать 500 км, но Игнат считает, что это может быть завышенный показатель.

По его словам, сама ракета меньше, а потому и более опасно, ведь ее труднее обнаруживать. Ее площадь рассеивания меньше. К тому же, ракета предназначена лететь над водой, а таким образом она прижимается ниже к Земле.

Кроме того, ракеты Х-35 используются с воздушного базирования - самолетов и вертолетов. При этом Игнат отметил, что оккупанты уже использовали такие ракеты для атак по Одесской и Николаевской областям. Так, было зафиксировано несколько таких пусков. Украинские военные даже сбивали ракеты Х-35 на этих направлениях.

"Собственно этот дивизион, которые они перетянули, говорит о том, что у противника есть дефицит ракетного вооружения: крылатых ракет и баллистических. Именно поэтому такие вещи как противокорабельные комплексы появляются на севере, где нет моря, но есть Днепр. Поэтому нужно понимать, что в любом случае есть опасность и к ней надо быть готовыми", - добавил он.

При этом он добавил, что не было подтвержденных фактов сбития таких ракет зенитными средствами.

"Но ее крейсерская скорость такая же, как и у крылатой ракеты. Думаю, что нашим военным руководством будут приняты меры для противодействия и этим угрозам", - сказал он.

Смотрите видео о том, почему Россия обстреливает Украину именно ночью:

Ракетные обстрелы Украины

Напомним, что этой ночью взрывы гремели в Одессе, Харькове, Кривом Роге. РФ выпустила по Украине четыре крылатые ракеты и два десятка дронов. Одну из ракет удалось уничтожить, другие-попали в промышленные объекты.

Ночью, 14 июня, в Одессе раздавались взрывы, РФ атаковала город Калибрами. Взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области. В результате обстрела российскими оккупантами погиб один человек, еще один человек пострадал - разрушены частные дома и коммуникации.

РФ взорвала ракетой жилой дом в Кривом Роге. В результате террористического ракетного удара российских оккупантов по жилому многоквартирному дому в Кривом Роге Днепропетровской области погибли 10 человек.

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