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Грета Тунберг посмеялась над ООН за бездействие после подрыва Каховской ГЭС

Алина Дембицкая
15 июня 2023, 16:38 обновлено 15 июня, 16:38
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Экоактивистка подчеркнула, что ответственность по привлечению внимания к катастрофе на Каховской ГЭС лежит не на украинцах.
Грета Тунберг, Херсон, ООН
Грета Тунберг посмеялась над ООН / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, МВД, ua.depositphotos.com,

Перед зданием Организации Объединенных Наций в немецком городе Бонн состоялся митинг против экоцида в Украине, к которому присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Этот протест был организован украинцами, которые стремятся привлечь внимание мирового сообщества на серьезную проблему в Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Все, что я могу сказать [украинцам]: мы поддерживаем вас, мы рядом, мы видим все, что происходит. Внимание всего мира сейчас приковано к Украине и России. Мы не будем молча стоять в стороне. Будьте сильны, мы с вами солидарны", - сказала Тунберг.

Кроме того, журналисты спросили у экоактивистки, как она оценивает работу ООН. В ответ Тунберг рассмеялась и сказала: "Не очень высоко [оцениваю], но да...[продолжает смеяться, - ред.]".

Также она отметила, что ответственность по привлечению внимания к катастрофе на Каховской ГЭС лежит не на украинцах.

"Эта ответственность ложится на остальной мир, который является свидетелем этих ужасных событий. И не в последнюю очередь на России, которая на самом деле и совершает все это", - сказала Тунберг.

Смотрите в нашем телеграмм-канале комментарий Греты Тунберг:

Грета Тунберг посмеялась над ООН за бездействие после подрыва Каховской ГЭС
Грета Тунберг прокомментировала работу ООН / скриншот

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Смотрите видео о том, что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭС:

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